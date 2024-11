Nyakig - pontosabban feje búbjáig - beöltözve fotózták le a szépséges Kopeczky Pannát egy erdőben. No, nem a hideg miatt öltözött fel ennyire, hanem azért, mert ismét motorra pattant. Aki követi egykori Tündérszépek versenyzőnk életútját, tudhatja, hogy a bájos ifjú hölgy egyik kedvenc hobbija a motorozás. Persze szeret utazgatni és a lovaglás is nagy szerelme, de a kétkerék és a lóerők is vonzzák. Ezen a hétvégén is ennek a szenvedélyének hódolt, szerencsére ezt fotón is megörökítette az utókornak.

Kopeczky Pannának két keréken is szép az élet. Forrás: IG

Panna 2021-ben lett Somogy szépe, de azóta is rendszeresen ad hírt magáról és idén még arra is hajlandó volt, hogy a Tündérszépek nevezésen csak gondolkodó lányokat néhány jó szóval biztassa a Sonline.hu-n keresztül.