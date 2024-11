Idén nyáron írtunk róla először, hogy a somogyiak által jól ismert nagyatádi illetőségű énekes tehetség Rupert-Jáger Kinga rockezenekar frontasszonyaként csillogtatja meg tudását. Legutóbb Pécs egy közkedvelt szórakozóhelyén léptek fel, ahol a fotók tanúsága szerint zsúfolásig megtelt a tánctér rajongókkal.

Az őszi koncertsorozat Egerben folytatódik és Budapesten ér majd véget. Legutóbb klippermierről számoltunk be, amikor a Roses of Thieves Can't look back című dalához jelent meg vizuális anyag.

Kinga az X-Faktor korábbi szériájában tűnt fel, de több helyi rendezvényen is fellépett már a somogyiak jól ismerhetik.