Gabó már nyáron is komoly stresszben volt a Balaton Sound megszűnésével kapcsolatos pletykák miatt. Akkor egy sírós videót tett közzé, amelyben aggodalmát fejezte ki imádott fesztiválja sorsa miatt. Azóta már tudjuk, hogy ezek nem alaptalan pletykák voltak, hiszen ahogy elsőként a Sonline.hu megírta, már akkor sem volt szerződésük a szervezőknek a jövő évi fesztiválra. Ezt ugyan hónapokig nem erősítették meg, de a minap egy közleményben beismerték, jövőre elmarad a Balaton Sound.

Erre persze a fesztivál ikonikus alakja is reagált. Azt írta: ez a veszteség egy hatalmas űrt hagy maga után. – A népünket kiűzték az otthonából, a Sound gyermekei szétszéledtek egymástól távol, a nagyvilágban. Óriási fájdalom nyomja most a szíveteket, érzem, az enyémet is, fogalmazott. Egészen drámai hangnemben folytatta, hiszen azt írta: az öröm harsonái elnémultak, helyüket a gyász és a fájdalom vette át.

Pumped Gabó, rajongókkal a Soundon.

Fotó: Németh Levente

Pár sírós fotót is mellékelt a bejegyzéshez és azzal zárta, habár elvették a „Sound gyermekeitől” a fesztivált, de belőlük kivenni senki sem tudja az emlékeket. – Ez így nem maradhat, valamit tennünk kell! – húzta alá.

Vége a dalnak.

Fotó: Németh Levente

A kommentszekció gyakorlatilag felrobbant a posztnál, az egyik követő azt írta Gabónak, ez nemzeti gyászap! Míg egy másik: kérjük vissza a nyár szenzációját - követelte.

Nem lesz több Soundon feszítés.

Forrás: Pumped Gabo oficial FB oldal

Persze volt olyan is, aki jobban örül, hogy nem lesz több fesztivál, de egy kommentelő adománygyűjtésre szólította fel a Pumped Gabót követő közösség tagjait.

Egy nappal később egy drámai hangvételű videót is készített az internetes híresség, amelyben megköszönte a sok hozzászólást és elmondta, hogy nem lenne elég a négynapos Balaton Sound, három hónaposnak kéne lennie. És ezt az ötletet nem engedi el.