Gyenesei Leiláról mindenki tudja, hogy nem csak tehetséges tévés személyiség, de elismert sportoló is. A közelmúltban az Olimpiai Versenyzők Független Szövetségének tagja is lett, hiszen a 2008-as pekingi olimpián öttusában a 24-ik helyezést érte el. De kétszeres világbajnok lett sportágában, mielőtt profi pályafutását 2018-ban befejezte. Ekkor jelentette be, hogy derék és csípőtájéki problémái miatt visszavonul a versenyzéstől.

Ezúttal nem a tengerpartról és nem fürdőruhában adott hírt magáról, hanem Rijádból, Szaúd-Arábia fővárosából jelentkezett be a sportoló és tévés személyiség Instagram követőinek. A bejegyzésben azt írta, hogy a magyar delegáció tagjaként vesz részt a Nemzetközi Öttusa Szövetség tisztújító közgyűlésén.