Gulyás Tibor a fináléban Dani csapatát erősítette, de nem sikerült a győzelemhez juttatni kollégáját. Sőt, a műsor során többször kiabált a szakács kaposvári kollégájával, de Wolf András is rendre utasította az ex-Séfek séfe aspiránst.

– Nem akarok a Sztárban sztárba menni és nem vagyok szellemi sérült – reagált a kaposvári versenyző a séf beszólásaira. A zsűrizés után a kék csapat tagjai közösen kóstolták meg az elkészült ételeket, ahol összegezték az epizódbéli teljesítményeket is. Dani azt mondta, nem Tibi volt a hibás, a séf is megszólalt.

Gulyás Tibor, a Séfek séfe című műsorban Fotó: TV2

– Jobban kellett volna koncentrálni, amihez hozzányúltál, mindenben hiba volt, fogalmazott Wolf András. – Elfogadom, hogy nem volt jó – kezdte a magyarázatot Tibor. – Ez egy verseny, így nyilván többször voltak konfliktusok akár munkaelosztásban, ízesítésben, mennyiségek elkészítésében. De nem vagyok tökéletesek én sem, másnak is vannak hiányosságai. De ettől vagyunk emberek – mondta Tibor kérdésünkre. Hozzátette: igyekezett mindenképpen segíteni Daninak a döntőben.

Tibor nem bánta meg, hogy jelentkezett a Séfek Séfe műsorba

– Mindenképpen arra vagyok a legbüszkébb, hogy a műsor során ember tudtam maradni, minden téren – szögezte le a kaposvári szakács. – Amikor az emberek egy csapatban főznek, mindenki követ el hibákat, mindenkinek megvan a felelőssége a munka során – mondta el érdeklődésünkre Tibor, aki nem bánta meg, hogy jelentkezett a műsorba, sőt!

– Örülök, hogy részt vehettem a műsorban és a TV2-től lehetőséget kaptam – sommázta a Séfek séfe-béli szereplését a kaposvári szakács. Egyúttal megköszönte mindenkinek, aki drukkolt neki a versenyben. Hozzátette: reméli, hogy még valamilyen formában lesz módja visszatérni a televíziózás világába.