A keddi adásban ugyan kiesett Gulyás Tibor, de nem teljesen elégedetlen a szereplésével a Séfek séfe műsorban. – Az volt a célom, hogy megméressem magam és megmutassam, mit tudok. Igazából egy ismerősöm biztatott, hogy jelentkezzek főzőműsorba és gondoltam, hogy nincs veszítenivalóm, mondta kérdésünkre Tibor, aki egy kedvelt kaposvári mexikói étteremben dolgozik, amikor éppen nem Krausz Gábort, Vomberg Frigyest és Wolf Andrást igyekszik lenyűgözni ételkreációival.

A kék csapat a Séfek séfe című műsorban. Forrás: TV2

A Séfek séfe felvételeivel járó izgalom és adrenalin nagyon bejött Gulyás Tibornak, azt mondta nagyon sok tapasztatot gyűjtött a műsorban. – Emberileg és szakmailag is sokat tanultam, olyan minőségi alapanyagokkal dolgozhattam, amivel az elmúlt néhány évben nem volt alkalmam. Maradt bennem egy kis hiányérzet, kicsit csalódott is vagyok, de ezt dobta a gép – mondta mosolyogva a kaposvári szakács. Számomra nagyon megosztóak voltak a séfek, többet vártam a saját mentoromtól – tette hozzá Tibor, aki a kékek csapatát erősítette amelyet Wolf András dirigált. – Ha több inspirációt kapok, szerintem még lett volna néhány köröm, de úgy érzem, hogy a séfnél az utolsó voltam.

Tibor megmutatta, mit tud, de még ment volna tovább.

Forrás: TV2

Ennek ellenére a keddi adásban a séf azt mondta Tibornak, hogy szerinte neki sokkal tovább kellett volna jutnia a Séfek séfében. – Az életben szerintem biztos, hogy sokkal tovább jutsz majd – tette hozzá Wolf András.

A Séfek séfe után még lehet láthatjuk képernyőt a kaposvári szakácsot

Sok pozitív visszajelzést kapott a keddi adás óta és új barátokat már hozott a műsorban való szereplés Gulyás Tibornak, hiszen elmondta, hogy Várnai Péterrel nagyon jó barátságot kötött. És meg is beszélték, hogy fognak még a műsor után is találkozni, hiszen Pécs és Kaposvár között nincs nagy távolság, ami leküzdhetetlen lenne. A kaposvári szakács azt is elárulta, hogy biztosan fogjuk még látni őt tv képernyőn, ugyanis imádja a Séfek séféhez hasonló kihívásokat, így ha nem is főzős műsorban, de valamilyen realityben bármikor feltűnhet.