Október 25. és 30. között volt olyan, hogy csak egy baba született egy 24 óra alatt, de olyan nap is akadt, amikor 6 baba is született. Ez október 29-én, kedden történ, akkor volt a legnagyobb sürgés-forgás a kaposvári kórház szülészeti osztályán. Ezen a héten három nagyobb súlyú baba is született, egyikük Péter Benjámin aki kereken 4 ezer grammal érkezett a világra, Dominik 4130 grammal és a legnagyobb újszülött most Kitti volt 4230 grammal. A legkisebb baba ezen a héten Noel volt, ő mindössze 1450 grammal született.

A lányok voltak többségben ezen a héten, hiszen tizenegyen születtek, míg fiúk heten. Ezen a héten változatos volt a névválasztás, hiszen a hagyományosnak mondható keresztnevek, mint az Ármin, az Éva, vagy az Izabella, Zente, Zoé és Péter mellett olyan különlegeset is választottak a boldog szülők, mint a Dolen. Ez egy angol-ír eredetű férfi név, amely jelentése dacos, fekete hajú. Különleges és egészen somogyi hangzásúnak tűnő keresztnév a Lelle, amely egy eredeti magyar női név. Érdekesség, hogy a Lél férfi név női párja és azt jelenti lélek, kürtfúvó. Pont annyira szépen csengő név ez is, mint a ritkán feltűnő keresztnév páros, a Rozália Ildikó.