Zoltán Erika osztott meg kedves hangvételű posztot a fonyódi étteremről, amely a balatoni séf Szikra Gabriella nevéhez fűződik. Az énekesnő azt írta bejegyzésében, hogy semmihez sem fogható hangulata van az étteremnek és persze Gabi ételei is fantasztikusak, ezért aztán nagyon hálás barátnőjének, aki megismertette vele a Fonyód központjában található vendéglátóhellyel.

Szikra Gabriella és Zoltán Erika.

Forrás: Facebook - Zoltán Erika

Az énekesnő pár fotót az ételekről is megosztott és a közös képeken szemmel láthatóan baráti volt a hangulat közte és Szikra Gabriella tulajdonos-séf között.

Remete és balatoni lány is

Zoltán Erika karrierje egyébként Somogyhoz kötődik, ugyanis az 1986-os Interpop fesztiválon robbant be a köztudatba ikonikus, Szerelemre születtem című dalával, amellyel közönségdíjat nyert. Ezt követően jelent meg első nagylemeze ugyanezzel a címmel és indult be igazán zenei pályája, amely során az énekesnő több mint 150 ezer hanghordozót adott el. 1994-ben felvette az Erika C. művésznevet a Blue Pearl című lemezéhez, amit Londonban készítettek, és amivel Európában is hírnevet szerzett. Két évvel később producerként saját kiadót alapított Joker Space néven. A B. Boys, a Tik-Tak, az Emergency House és a Grooveland popegyüttesek köszönhetik neki hírnevüket. Zoltán Erika legnagyobb slágerei között szerepel a Túl szexi, a Remete lány, a Mr. Hóember, vagy éppen a Casanova és a Banális történet.