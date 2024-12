A Csináljuk a fesztivált új évada kapcsán volt a Családbarát magazin vendége Janza Kata. A Jászai-díjas színművésznő abban a zöld ruhakreációban szerepelt a műsorban, amelyben Lovász Márta kaposvári, jubileumi divatbemutatóján is fellépett.

Janza Kata kedvenc divattervezője Lovász Márta.

Fotó: Lang Róbert

Janza Katának fontos a divat

A színésznő az Elisabeth című előadásról is beszélt, amelyet Kaposváron is bemutat Janza Kata Dolhai Attilával. A műsor egy pontján meglepetésvendéget jelentettek be a műsorvezetők, ekkor lépett a díszletbe a kaposvári divattervező, akiről Janza Kata elmondta, hogy mindig az ő ruháit viseli. – Nagyon sok olyan kiemelt koncertem van, amikor Lovász Márta gyönyörű kreációjában lépek fel. Mivel sok ikonikus szerepem van, nagyon fontos, hogy Lovász Márta ezekhez megálmodott olyan ruhákat, amely méltó az élőzenekaros koncertekhez, mondta a színművésznő.

A kaposvári divattervező elmondta, hosszú évek óta kapcsolatban van Janza Katával, hiszen programmenedzsere is kaposvári, általa ismerték meg egymást. – Katát jól ismerem, az alakját, ízlését és azokat a színeket, amik jól állnak neki, mondta Lovász Márta.

Janza Kata és Lovász Márta a Családbarát magazinban.

Forrás: Médiaklikk / MTVA

– Várják az emberek, hogy miben lépek a színpadra, mert tudják, hogy Lovász Márta kreációi. Legutóbb a gödöllői királyi kastélyban a koncerten tulajdonképpen felsóhajtott a közönség és tudtam, hogy ez hány százalékban szól nekem és mennyiben a ruhának, árulta el a színésznő.

Janza Kata elárulta, hogy nem csak a nagyzenekaros ünnepi koncerteken visel Lovász Márta ruhákat, hanem a hétköznapokon is. – Korábban a kolléganők is kérdezték tőlem, honnan van ez a ruha, de mostanra megtanulták: Márta kreációit viselem, mondta Janza Kata.

A műsorban Lovász Márta bemutatott néhány vadonatúj darabot, amelyek a legfrissebb divat szerint megálmodott kollekció részét képezik. Elárulta, igyekezett olyan darabokat bemutatni, amelyek az ünnepi időszakban is megállják a helyüket.

A videó ide kattintva tekinthető meg a Médiaklikken!