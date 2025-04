A népszerű sztár sem hagyta ki a hétvégén a balatoni tulipánmezőt

Nem hétköznapi vendég tett látogatást a hétvégén a szőlősgyöröki TulipGardenbe. A Csak lóvé legyen, a Mulass velem, a Hiába sírsz nem megyek slágerek előadója Csocsesz járt a somogyi tulipánosban.

Csocsesz (középen) Mátrai Zoltán (jobbról) és Klotz Péter (balról) társaságában.

Forrás: Csocsesz Official

Mátrai Zoltán megkeresésünkre elmondta: Kiss Attila, vagy ahogy egy ország ismeri Csocsesz rendszeresen jár Szőlősgyörökbe. És ezúttal is párjával érkezett a tavaszi pompába öltözött kertbe, ahol javában tart a tulipánszüret.

Lagzira készül Csocsesz

Csocseszt egy ország ismerte meg a Dáridó által, azóta azonban szólókarrierbe kezdett és saját lemezt is kiadott, manapság a Sláger TV-n láthatják a mulatós zene szerelmesei. A muzsikus esküvőre készül, amelyről néhány részletet el is árult a közelmúltban a Metropolnak. – Az esküvőnket a nyár közepére tervezzük, már nagyjából el is kezdtük szervezni. Nem nagyon akarok elárulni róla részleteket, majd amikor letudtuk úgyis elmondom. Így csak kivagyiság lenne, mondta Csocsesz, akinek párja Angéla, tavaly nyáron mondott igent a lánykérésre.

Nyáron esküsznek.

– A zenekarom, a zenésztársaim fognak fellépni az én esküvőmön. A lányom esküvőjén is ők voltak, mindent el tudnak játszani az ég egy adta világon. Nagyon jó zenészek. Hát a tanítványaim, mondhatjuk ezt nyugodtan. Minden olyan nótát ismernek, amelyek mostanában divatosak, de az örökzöldekkel is képben vannak. Nem akartam ilyen-olyan fellépőgárdát, ennek szólni, annak szólni, hogy énekeljenek a lagzimon. Jöjjenek el és mulassanak velünk, a vendégeinkként. Egy a lényeg, hogy majd mindenki jól érezze magát. Úgyis fogok én is énekelni, ha bárkinek kedve lenne csatlakozni, jut számára mikrofon. Eleve, rokonok és jó barátok lesznek ott velük, ők pedig valahol el is várják, hogy énekeljek én is. Nekem ez nem teher, úgy gondolom, hogy az esküvőnk egy jó házibuli lesz, tette hozzá. Egy interjúban arról is beszélt Csocsesz, hogy nagyon boldog lenne, ha régi barátja Lagzi Lajcsi is eljönne a lagziba.

– Természetesen Galambos Lajcsi barátom is meg lesz hívva, azt viszont nem tudom, hogy a Büntetés Végrehajtás elengedi-e vagy sem. Úgy tudom, hogy ő még házi őrizetben lesz nyáron, fejtette ki a mulatós zenész a Borsnak.