Műtéte után tér vissza a színpadra Janza Kata

Rengeteg aggódó üzenetet kapott és nagyon sokan érkeztek hozzá beteglátogatóba, amikor Janza Katát egy betegség ágyhoz láncolta. A Jászai-díjas színművésznőt márciusban megműtötték és ez azzal járt, hogy Janza Kata lányával, Jankával együtt esett ágynak.

Janza Kata és lánya is jól van már

Janza Kata lánya Janka balesetet szenvedett, amikor egy táncpróbán elesett és eltört a lábfeje. Édesanyja pedig egy terezett térdműtét miatt nyomta az ágyat négy hétig. – Éppen a karácsonyi Sissi turnén történt, hogy levált egy porc és nagyon nehéz volt így végicsinálni. Végül márciusban végezték el a műtétet, mondta a színművésznő a TV2 reggeli műsorában a Mokkában.

Neki és Jankának is be volt gipszelve a lába, így feküdtek gyakorlatilag egymás mellett négy hétig. – Ritkán van arra lehetőségünk, hogy időt töltsünk egymással, de most megadatott. Rengeteget beszélgettünk, megnéztünk filmeket, amikre régóta nem volt időnk, mesélte a színésznő, akinek fellépőruháit kaposvári divattervező készíti. A művésznő úgy fogalmazott: versenyeztek Jankával, ki ér mankóval gyorsabban fürdőszobába.

Janza Kata elmondta sok aggódó üzenetet kapott, de megnyugtatta rajongóit, hogy a május 31-i arénás Elisabeth koncert nincs veszélyben, ha rajta múlik mielőbb visszatér a színpadra. A monumentális előadásban más kaposvári kötődésű szereplő is lesz, hiszen Molnár Piroska, a Csiky Gergely Színház társulatának örökös tagja is fellép.