Stílusosan locsolták meg Zsófit

A szennai skanzenben készültek a képek Zsófiról, akit hogyan máshogy, mint quadon locsoltak meg a népviseletbe öltözött fiúk. Valószínűleg csodálatos locsolóverset is kapott – abban csak bízni tudunk, hogy a quad morgásától és a sisaktól hallott is belőle valamit – de a locsolás mennyisége is hagyománytisztelő volt. Nem kicsi parfüm a fejetetejére, á nem! Több vödör friss, hideg víz zúdult rá, mert lelkesedésből nem volt hiány!

Mohácsi Zsófi Szennában

Zsófi arcán mosoly látszik a képeken, csak bízni tudunk benne, hogy belül is legalább annyira élvezte ezt a szép népszokást, mint ahogy látszott rajta!