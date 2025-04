Ő lehet Molnár Csilla utódja

A fonyódi szépségkirálynő a mai napig legendás, hiszen egyrészt ő volt Magyarország első modernkori szépségkirálynője, másrészt szépsége egyszeri és megismételhetetlen volt. Úgy tűnik azonban, hogy a 2024-es Miss World Hungary győztese kiköpött Molnár Csilla hasonmás.

Meglepő a hasonlóság Molnár Csilla gyönyörű vasi modell között. Forrás: Ripost

Molnár Csilla neve mára legendává vált

Dr. Kenéz Nóra sokak szerint meglepően hasonlít az 1985-ös szépségkirálynőre. Bár Molnár Csilla és közte négy évtized különbség van, a szépségük mintha áthidalná az időt. A vasi szépség egy éve nyerte el a koronát, és hamarosan tovább is adja azt – de korántsem búcsúzik teljesen, írta a Ripost. A Miss Universe Hungary királynője hosszú interjúban mesélt arról, hogy milyen tapasztalatokat szerzett az elmúlt időszakban, illetve, neki is feltűnt-e, hogy megszólalásig hasonlít Molnár Csilla egykori szépségkirálynőre.

– Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy Molnár Csillához hasonlítottak külső jegyeinkben, mondja mosolyogva Nóra. – Azt gondolom, van egy univerzális szépségideál, ami kortól függetlenül általános érvényű. Ebben benne van például a természetes pisze orr vagy épp a magasság, Csilla is 178 centi volt. Molnár Csilla neve mára legendává vált. Az 1985-ös első hivatalos magyar szépségverseny győztese alig 16 évesen nyűgözte le az országot természetes bájával és törékeny eleganciájával, mondta a királynő.

Sajnos tragikus körülmények között, nagyon fiatalon hunyt el – alakja mégis örök lenyomatként maradt meg a hazai szépségipar történetében. Emlékét azóta is sokan őrzik, nemcsak szavakban, hanem dallamokban is: róla szól a Homonyik Sándor által jegyzett „Álmodj, királylány” is, amely az ország egyik legnépszerűbb és legkedveltebb dala lett a 90-es években. A műben a fiatal hölgy történetét idézi meg, méltósággal emlékezve a mindössze tizenhat éves korában elhunyt szépségkirálynőre.

Nóra azt is elárulta az interjúban, hogy érdemes -e jelentkezni a versenybe. – Hatalmas munka, főleg, ha az ember szívvel-lélekkel csinálja, és még kicsit maximalista is, mint én. De minden perce megérte. Olyan élményeket adott ez az év, amiket biztosan mesélni fogok még az unokáimnak is.