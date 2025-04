Új számmal rukkolt elő a Roses of Thieves

A napokban tette közzé új dalszöveges klipjét a Roses of Thieves, amely a sorban már harmadik kislemez a bemutatkozó Gateway to Utopia című lemezről. Közben pedig gőzerővel készülnek a Rockmaratonra és a nyári fesztiválszezonra.

Új dallal készülnek a nyári fesztiválszezonra és a Rockmaratonra. Fotó: zolt4nkov4cs

A Rockmaratonon is fellépnek

A zenekar nyári koncertnaptára is szépen telik, az egyik nagy fellépésük a dunaújvárosi Rockmaratonon lesz, ahol a magyar rockzene nagyjaival lépnek színpadra.

A Roses of Thieves frontembere Rupert-Jáger Kinga nagyatádi származású énekesnő, akit az X-Faktorban ismerhetett meg az ország. Manapság keményebb oldalát mutatja meg a színpadon, de karácsony előtt többször is fellépett Somogyban, természetesen nem folk-metál számokkal. Noha ez a stílus közel áll az énekesnőhöz és a megjelent dalokra érkező reakciók láttán, a közönséget is elvarázsolja a kaposvári nevelésű tehetség hangja. Egy korábbi interjúban Kinga elárulta, hogy mindig is nagyon szerette a súlyosabb zenéket, főleg azokat, ahol népies motívumokkal tűzdelik a dalokat.