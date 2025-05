Pumped Gabo nem engedi el a Balaton Sound-érzést

Úgy tűnik, Pumped Gabo megkomolyodott és eljött az ő életében is a fordulópont. A Bors cikke szerint a botrányairól, Balaton Soundos táncáról és izmos felsőtestéről ismert celeb őszintén vallott jövőbeli, családalapítással kapcsolatos terveiről – és egy eddig ismeretlen, csendesebb oldalát is megmutatta.

Balaton Sound után jöhet a baba?

Forrás: TV2

Pumped Gabot egy ország ismerte meg, amikor jellegzetes táncával és meztelen, kidolgozott felsőtestével letarolta az internetet a Balaton Soundról készült tudósítások kapcsán. A celebritás mostanra a harminchoz közelít és ez meglátszik a gondolkodásán is. A Borsnak adott interjúban elmondta: az általa szeretett fesztivál nincs többé, ezzel együtt az ő életében is új fejezet nyílt. – Tíz éve nem volt komoly párkapcsolatom, vallotta be Gabo. De most van egy lány, akivel elvagyok. Ez már rendszeresebb dolog, tette hozzá. De a titokzatos barátnő személyét nem fedte fel. Azt viszont elmondta: a bulizás helyett most már egészen másra vágyik. – Bevallom, nem élem már annyira, hogy mindig más nőt hívok át. Egyszer volt, hogy itthon ültem egyedül, és elképzeltem, hogy a saját gyerekeim szaladgálnak körülöttem, mondta hiszen a gyerekvállalás gondolata egyre gyakrabban kísérti a celeb fejét.

Érlelődik a Gabofalva gondolata

Azt is elárulta, hogy sok gyereket szeretne, igazából mindezt úgy, hogy sok nőt ejt teherbe. Tervei szerint száz nő lehetne a sok-sok kis Gabo anyukája és így lenne egy falunyi gyermek, akinek ő az apukája. – Tíz év múlva lenne több száz gyerekem – igazi kis GaboFalva, mondta a médiaszemélyiség a lapnak.

A realitás határával ugyan még ő maga is hadilábon áll, de az elszántság megvan benne: „Rajtam nem fog múlni, fogalmazott elszántan.

A Balaton Sound örök

Ha valaki azt hinné, hogy Pumped Gabo most már csak a gyerekvállalással foglalkozik, az téved, hiszen elindult új projektje a Gaboland. Feltett szándéka, hogy visszahozza a Balaton Sound életérzést, amit a fesztivál jelentett. – Régóta szerettem volna egy saját projektet, és amikor megtudtam, hogy nincs többé Balaton Sound, tudtam, hogy ebbe bele kell fognom. Az univerzum mellettünk van és támogatja ezt a projektet, mondta a Gabolandről, ami egy különleges reality formátum: ötvözi a humort, a progresszív tartalmat és a közösségi életet. Igaz még otthona nincs a projektnek és azt sem tudni sikeres lesz -e, de Gabo meg van győződve, ha minden jól megy létrejöhet régi nagy álma: a három hónapos Balaton Sound....