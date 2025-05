Brutálisan szexi a teniszpályán a tavalyi királynőjelölt

A 2024-es Miss World Hungary méltatlanul nem beválasztott döntőse Tóth Rikker Fanni a verseny óta folyamatosan megörvendezteti követőit szebbnél-szebb fotókkal. A balatoni szépség most a teniszpálya mellől posztolt vérforraló fotót.

Balatoni szépség a teniszpályán

Forrás: IG

Igazi színfolt a balatoni szépség

Fanninak nem kell a szomszédba menni a szexiségért, erről ez a fotó is tanúskodik. A gyönyörű modell azt írta a fotóhoz nagyon sejtelmesen: a teniszezők nem szíveket törnek, hanem ütőket. Szerintünk ő azért szíveket is tudna törni ezzel a tekintettel....

Tavaly májusban robbant a hír, hogy három somogyi lány is versenybe szállt a koronáért a 2024-es Miss World Hungaryben. A felkészítőtáborból azonban csak egy lány, Vajda Mercédesz jutott tovább. Ő a döntőben, az élő adásban is szerepelt és azóta is építgeti modellkarrierjét, ahogyan Fanni is, akiről sorra jelennek meg azóta is a fantasztikus felvételek.

Idén is keresik a legszebb lányokat

Fotó: Borsonline

A versenyt idén is megrendezik, aminek már elstartoltak a válogatói. A szakmai zsűri, élén Sarka Katával és Rogán-Gaál Cecíliával elkezdte megnézni a gyönyörű jelentkezőket, akik közül kikerülhet a tavalyi győztes Katzenbach Andrea utódja is.