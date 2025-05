Hihetetlen: már 12 éve nincs köztünk Cipő, 60 éves lenne a legendás énekes

Május 3-án, Ungváron látta meg a napvilágot Bódi László, Cipő a Republic zenekar néhai frontembere. 2013-ban mindössze 47 évesen az örök színpadra költözött, miután hosszú éveken tartó szívbetegségben szenvedett.

Már tizenkét éve nincs köztünk Cipő. Forrás: MW

Cipő ezen a héten már hatvan éves lehetne

Cipő miután megismerte Boros Csabát, 1990-ben megalapította a Republic zenekart, amely első dalával a Repül a bálnával berobbant a köztudatba. A dalokat a zenekar tagjai írták, köztük a frontember jegyzett több ikonikus dalt, úgy mint a 67-es utat, amely Kaposvárhoz és Somogyhoz való kötődésének volt bizonyítéka. A zenekar saját bevallásuk szerint ugyanis innen, Somogyból indult. Boros Csaba egy korábbi interjúban elmondta, hogy a Republic 1990. nyarán Balatonlellén tűnt fel először, de aztán többször léptek fel Kaposváron is. A Somogy Táncegyüttes többször vendégszerepelt a zenekar koncertjein, de olyanra is volt példa 1995-ben, hogy duplakoncertet adtak Kaposváron. Azt többször is elmondták a zenészek, hogy Kaposvárt második otthonuknak tekintették.

Forrás: MW

Két lánya volt a rocklegendának két lánya volt, Réka és Petra, akik édesapjuk halálakor mindössze 14 évesek voltak. Sajtóhírek szerint a most 26 éves lányok nem tartják a kapcsolatot nagynénjükkel, Cipő testvérével, Maricával utoljára apjuk temetésén látták egymást.