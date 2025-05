Koltai Róbert sem tudott ellenállni a balatoni kolbásznak

Közösségi oldalán osztott meg egy képet Koltai Róbert a hétvégi balatoni látogatásáról. A képaláírásból kiderült, hogy a színművész Zamárdiba látogatott egy munkamegbeszélésre.

Koltai Róbert Zamárdiban járt a hétvégén. Forrás: Facebook

A Sandorella Művészudvar vendége volt a művész, amely pár percnyi sétára van a Balatontól és alapítója a saját kertjében, mediterrán környezetben alakított ki egy százhúsz néző befogadására alkalmas szabadtéri színpadot.

Koltai Róbert, ha már a Balatonnál járt tett egy kis kitérőt Tihanyba is, ahol a Balatoni Kolbászkirály , Ozsvárt Gábor ínycsiklandó termékeit is tesztelte. A vendéglátóhely - amelynek a színművész fia a tulajdonosa - Facebook bejegyzése szerint a színművészt is lenyűgözte a finom kolbász.