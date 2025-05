Elképesztő amazon: szamárháton ment a kocsmába a helyi Xéna – fotó

Azt nem tudjuk, mit fogyasztott a Xénát, a harcos hercegnőt meghazudtoló lovas a hőgyészi kocsmában, de az bizonyos, hogy oda nem a saját lábán érkezett. Bolond buszmegálló címmel töltötték fel a képeket a közkedvelt Trollna Megye nevű oldalra, amelyeken látszik, hogy a nő szamárháton ment a buszmegállóba, majd egy vendéglátóhelyre.

Szamárháton érkeztek. Forrás: Trollna Megye Fb

Szamárháton ment a kocsmába a bátor lány

A lovashoz, aki Yakarit, a bátor kis indiánt is megidézte időközben egy utas is csatlakozott, aki felpattant a kis hátas nyergébe. A páros így tért be egy vendéglátóhelyre, ahol egy italt is elfogyasztottak. A kommentelők egy része felháborodott a laza higiénés szabályokon a vendéglátóhelyen, míg mások rámutattak: hasonló esetek régen, az internet előtti időkben is voltak, csak akkor nem kerültek közszemlére a bizonyítékok. Míg más úgy értékelt, hogy Hőgyész végre felkerült az internetes buckalakók térképére.

Somogyban eddig csak gazdáját a kocsmába kísérő kutyáról hallottunk, de lovat, amely inni viszi lovasát, még eddig nem.