Fiatalon nem bulizott Siófokon, inkább dolgozott Bereczki Zoltán

Bereczki Zoltán a ’90-es évek elején sok időt Siófokon, ide kötik élete első balatoni emlékei. – A Balaton egy kicsit későn jött az életembe. Én inkább Dunavarsányban, a bányatavaknál töltöttem a gyerekkorom nyarait. Aztán a szüleim elváltak, és a '90-es évek elején édesanyámnak lett egy üzlete – egész pontosan egy kocsmája – Siófokon, a buszpályaudvarral szemben.

Bereczki Zoltán sok időt töltött Siófokon

Fotó: Madaras-Czinszky Andrea/MTVA

Onnantól kezdve a Balaton egyfajta örök szerelemmé vált. Később anyukámék Balatonakarattyán vettek telket, így a Balaton rendszeres része lett az életünknek. Nagyon-nagyon szeretek oda járni

– mesélte az EMeRTon-díjas színész.

Bereczki Zoltánt nem csábította a siófoki éjszaka

Az énekest nem vonzotta az éjszakai élet. Siófokon sem járt bulizni. – Valahogy mindig a színpadon éltem meg, vagy ott vezettem le ezeket a bulizós energiákat. Ráadásul viszonylag fiatalon, 18–20 éves koromban már belekerültem a színházi világba, ahol viszont rengeteget dolgoztunk. Ha esetleg valami buliba keveredtem is, akkor is nagyjából fél pohár bor után már valamelyik sarokban aludtam a fáradtságtól, és egy kicsit visszahúzódóbb is voltam – vallotta.

Siófokra vendéget is hív

Az ország egyik legkedveltebb előadója július 19-én élőzenekaros nagykoncertet ad a Siófoki Szabadtéri Színpadon, ahol olyan nagy slágerek is felcsendülnek, minta Lehetsz király, a Kerek egész, Hangokba zárva, vagy George Michael Careless Whisper című száma. Színpadra lép az Ivan & The Parasol frontembere, Vitáris Iván is, akivel a Hair című musicalben dolgoztak együtt. – A Hair alatt jó barátságba kerültünk, és elhívtam őt. Nagy örömömre igent mondott, úgyhogy lesz egy kis fúzió. Eljön egy szaxofonos barátom is, Csányi István, aki egy rendkívüli zenei tehetség, és néhány szám erejéig a szaxofon komoly szerepet kap – mesélte a színész-énekes.

Jövőre tölti az 50-et

Bereczki Zoltán elmondta, jövőre lesz az ötvenedik születésnapja, melynek apropóján az Arénában nagykoncertet tervez. – Egy kicsit visszatekintek a pályám elejére, végignézem saját magamat – mint egy mozit – magyarázta, majd hozzátette, a kerek évfordulóra tervezett buli egy tökéletes alkalom lesz arra, hogy újra elővegye a fiatalkori dalait.