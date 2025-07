Gyenesei Leilát nem buktatta le a csókkamera J.Lo koncertjén

A legnagyobb slágereit adta elő és a rá jellemző ikonikus csípőmozgások sem maradtak el Jennifer Lopez budapesti koncertjén. A héten 56-ik születésnapját ünneplő popdíva Up all night nevű koncertturnéja részeként ejtette útba a magyar fővárost, ahol ha már megállt, megmutatta azt is, hogy milyen a vérbeli, latin fenékrázás. Erre a showra a magyar celebvilág is kíváncsi volt, persze somogyi kötődésű rajongók is csápoltak J. Lo-nak.

Jennifer Lopez koncertjén kapták lencsevégre az ismert kaposvári hírességet. Fotó: Bors/Szabolcsi László

Jennifer Lopez koncertjén fotózták le a kaposvári hírességet

Gyenesei Leila szombaton barátaival bulizott az MVM Domeban, ahol Jennifer Lopez legnagyobb slágereit hallhatta a közönség.

Leilát lencsevégre is kapták a gigantikus bulin, de ő szerencsére nem járt úgy, mint Andy Byron techmogul, aki néhány napja a Coldplay koncertjén bukott le szeretőjével. A csókkamera ugyanis éppen őt és a cég HR-esét vette fel, amint romantikusan összeborulva hallgatják az angol zenekar koncertjét. A párocska olyan kínos reakcióval válaszolt arra, hogy őket szúrta ki a kiss cam, vagyis a csókkamera, hogy egy szempillantás alatt internetes mémmé váltak. Azóta trend lett a social mediában az úgynevezett csókkamerás bejegyzés, több tucatnyi mém, videó és vicces fotó készült. A percek alatt világhírnévre szert tett Andy Byron hűtlenségéről még az is tudomást szerzett, aki nem is szereti a Coldplayt, vagy nem ismerte cége, az Astronomer nevét. Most azonban a koncert lebukás miatt nem csak a kínos magyarázkodás jutott neki, de még a vezérigazgatói posztról is lemondhatott.