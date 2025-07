Így búcsúzott közönségétől a népszerű magyar zenekar

Ahogy arról korábban portálunkon is beszámoltunk: tizenegy év, öt lemez és több száz koncert után oszlik fel a Margaret Island zenekar. A szomorú hírt korábban már bejelentették a zenekar tagjai: a fonyódi származású Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint. A Margaret Island utolsó fellépésük előtt Jászberényben is színpadra álltak nemrég, ahol meghatóan búcsúztak a közönségétől –írja a szoljon.hu.

Margaret Island: a zenekar október 2-án tartja utolsó koncertjét a Budapest Parkban.

Fotó: Kerekes István / Forrás: MW Archívum

Margaret Island: Győrben is varázsoltak

A Margaret Island tavaly ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját, amit nagyszabású koncertekkel tettek emlékezetessé. A nagyzenekaros fellépések és az óriási pörgés után szerették volna újra megmutatni azt is, milyen, amikor hárman, bensőséges közegben zenélnek. A Margaret Island márciusban Győrben is koncertezett, az esemény kapcsán pedig a zenekar frontembere, Lábas Viki is adott interjút a fellépés előtt a Kisalföldnek.