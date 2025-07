A Balaton parton kattant be Tilla

Hivatalos közösségi oldalán számolt be róla Till Attila, hogy újra él régi hóbortjának és nekiállt futni. Hat napja, napi hat kilométert fut a műsorvezető, elmondása szerint a távot vagy növelni fogja, vagy megy az egész a kukába. Kacsák között, kissé szeles időben, de lefutja napi penzumát a Tilla.

Till Attila a Balaton partján kattant be

Forrás: Till Attila hivatalos oldala

A magyar celebek igencsak szeretik a Balatont és nagy örömünkre erről rendre be is számolnak. Ezúttal Till Attila műsorvezető jelentkezett be, akinek egész a magyar tenger partjáig le kellett menjen ahhoz, hogy újra bekattanjon neki valami.

Till Attila a Balatonnál kattant be megint

Míg egyes celebek kikapcsolódnak vagy éppen dolgoznak a Balaton parton, addig mások bekattannak a látványtól és bődületes dolgokba kezdenek. Till Attila megosztotta követőivel, mit is csinál már hat kőkemény napja a magyar tenger partján.

Hatodik napja futok, most megpróbálok minden nap, vagyis majdnem minden nap. Jelenleg napi hat kilométert futok, aztán meglátjuk. Néha be szoktam így kattanni, és akkor szeretem a futást, nyomom egy ideig, és aztán... Legutóbb pont futógépen csináltam ezt hosszan, de most ez a szabadban jobban tetszik. Jobb energiák, jobb erők érnek.

Hogy ezúttal meddig tart a bekattanás, azt – ahogy Tilla mondta videójában –, nem lehet tudni, de most még inspirációja is van a futás folytatásához, hiszen unokaöccse, @till_jeremy Svájcban, terepen, hegyen és bárhol máshol fut, ahol éppen megteszik neki a futás.