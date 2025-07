Tele a vidrabölcsi – Nagyon kell most a segítség a Vidraparknak!

A Petesmalmi Vidrapark háza táján sosem áll meg az élet és mindig vannak kihívások, amelyekre gyorsan kell reagálni. Most éppen a kisvidrák etetése jelent gondot, mert egy speciális tápszerre van szükségük, ám ezt nagyon nehéz beszerezni. Sőt, most szinte lehetetlennek tűnik ezt megoldani.

Vica és Ábris szépen fejlődik a Petesmalmi Vidraparkban

Fotó: MW

– Fontos lenne macskatejpótló tápszert beszerezni: ez az egyetlen formula, amit a legkisebb vidrabébik biztonságosan meg tudnak emészteni, ám országosan is alig hozzáférhető – mondta Balogh Márta, a park vezetője. Hozzátette: neki még az is megoldás lenne, ha valaki megvásárolná helyette. – Azonnal kifizetem, csak küldje el, mert most ugyan van kettő adag, de ezzel nem húzzuk sokáig – tette hozzá. Emellett egyre nagyobb mennyiségű halra is szükség van a Vidraparkban.

– Nemcsak a mentett kicsik, hanem a bemutató vidrák ellátásához is halra van szükség. Ezt már kiírtam a közösségi oldalunkra is, hogy aki tud, segítsen – tette hozzá. Volt olyan horgász, aki törpeharcsával támogatta az elárvult vidrák gondozását, de Márta maga is vett afrikai törpeharcsát, és előkerültek a készletei a fagyasztóból is.

A kis vidráknak minden segítség jól jön

Fotó: MW

Igazi bébibumm van a Vidraparkban

Már csak azért is nagyon fontos lenne a megfelelő mennyiségű élelem, mert az elmúlt hónapban jelentősen megnőtt a vidrák száma Petesmalomban, amelyet a Tógazda Zrt. lát el, de most úgy megnőtt az igény, hogy egyelőre pótlásra van szükség. Már öt vidrababát gondoznak Mártáék, a mentések szinte egymás után történtek, az ország különböző pontjairól.

Az első kisvidra július elején érkezett: egy dehidratált, de életképes kisfiú, akit a Duna-Dráva Nemzeti Park Mohácsi Igazgatóság munkatársa juttatott el biztonságba. Másnap a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány kereste a Vidrapark vezetőjét, ők egy azonos korú kislány vidrát találtak – fontos volt, hogy a két kölyök együtt nőhessen fel. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park segítségével ő is megérkezett, Ábris és Vica azóta is elválaszthatatlan társak.

Fanni is új otthonra lelt Petesmalomban

Fotó: MW

– Nem sokkal később a Mályi Madármentőtől érkezett riasztás: Tiszatarjánban egy legyengült kisvidrát találtak. Néhány nappal később testvérét is felfedezték ugyanott, de sajnos ő már nem élte túl. A túlélő kölyköt Fannit, Biatorbágyon vettem fel. És a hazaúton már hívtak Nagybajomból, hogy horgászokhoz egy legyengült vidrakölyök kuporodott oda – mesélte Balogh Márta. Őt a Sóstói Állatklinika stabilizálta, akik már sokszor segítettek bajbajutott, elárvult vidrákon. Majd Minnie – a negyedik baba – is megérkezett a Petesmalmi Vidraparkba. A vidrabölcsi legújabb tagja, Zorka pedig néhány napja érkezett meg: őt Balatonkenesén találták meg. – Ő is még cumis, nagyokat cumizik, de jó állapotban van, mondta a Vidrapark vezetője.