Liptai Claudia sokat sejtető képet posztolt a Balatonról

Az első részében a balatoni nyár hangulatát nemcsak a Demjén-dalok és a fiatalos lendület tette emlékezetessé, hanem amikor feltűnt egy andocsi lány, Szabó Cintia is. A forgatás folytatódik a Balaton-parton, ezúttal pedig Liptai Claudia is csatlakozik a stábhoz, aki új színt hoz a filmbe.

Hogyan tudnék élni nélküled 2. részének forgatása a Balaton-partján

A produkcióhoz kapcsolódóan a színésznő megosztotta gondolatait. Posztjában kiemelte, hogy tíz év után ez az első magyar film, amelyben újra szerepel. Az első nap végén a Balaton partján, az arany híd látványa mellett emlékezett vissza édesanyjára, aki mindig eszébe jut a tónál. Ezért a forgatás alatt végig egy tőle örökölt karkötőt visel kabalaként. A színésznő szerint izgalmas hetek következnek, és bízik abban, hogy a második rész is legalább annyi nevetést, érzelmet és szórakozást nyújt majd, mint az első, amely hatalmas sikert aratott.