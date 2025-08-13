augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi bulvár, celeb

2 órája

Liptai Claudia sokat sejtető képet posztolt a Balatonról

Címkék#part#balatoni#nyár#film

Elkezdődött a Hogyan tudnék élni nélküled 2. forgatása, amelynek több jelenetét , az első részhez hasonlóan a Balaton-parton vették fel az alkotók.

Bodor Nikolett
Liptai Claudia sokat sejtető képet posztolt a Balatonról

Az első részében a balatoni nyár hangulatát nemcsak a Demjén-dalok és a fiatalos lendület tette emlékezetessé, hanem amikor feltűnt egy andocsi lány, Szabó Cintia is. A forgatás folytatódik a Balaton-parton, ezúttal pedig Liptai Claudia is csatlakozik a stábhoz, aki új színt hoz a filmbe.

Hogyan tudnék élni nélküled 2. részének forgatása a Balaton-partján
Hogyan tudnék élni nélküled 2. részének forgatása a Balaton-partján

A produkcióhoz kapcsolódóan a színésznő megosztotta gondolatait. Posztjában kiemelte, hogy tíz év után ez az első magyar film, amelyben újra szerepel. Az első nap végén a Balaton partján, az arany híd látványa mellett emlékezett vissza édesanyjára, aki mindig eszébe jut a tónál. Ezért a forgatás alatt végig egy tőle örökölt karkötőt visel kabalaként. A színésznő szerint izgalmas hetek következnek, és bízik abban, hogy a második rész is legalább annyi nevetést, érzelmet és szórakozást nyújt majd, mint az első, amely hatalmas sikert aratott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu