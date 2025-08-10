augusztus 10., vasárnap

Szépség

Tündérszépünk, a segesdi szépség is verseng a beach legszebbje címért

Címkék#modell#Tündérszép#Miss Olympians Beach#Csimszi Bianka

Döntőbe jutott és jó eséllyel száll versenybe a jövő heti megmérettetésen Csimszi Bianka a Miss Olympians Beachen. A segesdi szépség, akit csak Kulcsár Edina hasonmásaként emlegetnek, ismét elkápráztatta a zsűrit a Balatonnál.

Koszorus Rita

Alig ért véget a Best Model of Hungary verseny máris új kihívások felé nézett Csimszi Bianka. A Tündérszépek szépségversenyünk korábbi résztvevője a szinte hagyományos balatoni szépségversenyen, a Miss Olympians Beachen szerepel.

balaton szépe lehet a segesdi lány
Csimszi Bianka először tavaly indult a balatonlellei versenyen, idén ismét vonulni fog a döntőben. Forrás: Miss Olympians Beach Facebook

A versenyre idén hatvanketten neveztek, közülük választották ki a húsz elődöntőst, akik közül július 26-án derült ki, kik a döntősök. A segesdi szépség - akit csak Kulcsár Edina hasonmásaként emlegetnek - már tavaly is jelentkezett a versenyre, ahol szép eredményt ért el. A döntőben első udvarhölgynek választották Csimszi Biankát, vagyis egy lépésre került a koronától, amire idén ismét megvan minden esélye. 

miss olympians beach balatonlellén
Tavaly a gyönyörű segesdi modell lett az első udvarhölgy. (Balról az első)

A Balaton legizgalmasabb szépségversenye

A döntőben, amelyet augusztus 16-án tartanak a balatonlellei Olympians Beachen felvonul a tizenegy döntős, akik közül a szakavatott zsűri választja ki a legszebbet. Árgus szemmel figyeli majd a lányok minden mozdulatát az idei Miss Olympians Beachen Kardos Anna, influencer, modell, szépségkirálynő, Nyergesi Tímea,  Árpa Attila Nagy Ő-jének döntőse, Kabát Péter, korábbi válogatott labdarúgó, Badalik Szabolcs,  78-szoros strandlabdarúgó-válogatott, valamint Nagy Renáta, influencer. 

Az eseményen sportos outfitben és csodálatos estélyi ruhában is vonulnak a lányok, fellép Subecz Tamás, Demjén Ferenc vokalistája valamint az aranytorkú énekesnő, akit magyar Whitney Houstonként is emlegetnek, vagyis Király Linda. A versenyen a szakértő zsűri véleménye mellett közönségszavazás is van, ezért érdemes lesz figyelni, vagy akár részt venni rajta, hiszen a somogyi lányt is segíthetjük voksainkkal az idei Miss Olympians Beachen. 
 

 

