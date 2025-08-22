Balatoni sellőként tündököl az egykori Tündérszép

A 2023-as Magyarország Szépe győztes Koncz Patrícia, aki a Tündérszépek döntőseként is megmutatta magát nem ismeretlen a magyar fesztiválokon és a Balatonon.

Balatoni sellőként fürdőzik a napfényben egykori Tündérszépünk

Forrás: instagram

Ozora után Balaton

A fiatal szépség előszeretettel látogatja a Szigetet, de idén feltűnt az Ozora Fesztiválon és most – pont amikor a Strand Fesztivál dübörög – a Balatonról posztolt. De ezúttal nem vadító partiszettben csapat barátaival, hanem egy hajón sütteti magát.

A dunakeszi szépség balatoni sellőként fürdőzik a napfényben a magyar tengeren egy cseppnyi kis bikiniben. Számítunk rá, hogy benéz a fesztiválra is bokros teendői mellett, mert azt meg kell hagyni meglehetősen mozgalmas az élete, amióta modellként szép sikereket ér el.