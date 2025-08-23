A tengerentúlon is ragyog a balatoni szépség

A 2024-es Miss World Hungaryn ismerhettük meg és azóta is leveszi olvasóinkat a lábukról Tóth Rikker Fanni. A balatonkeresztúri illetőségű fiatal szépség elhalmozza követőit gyönyörű fotókkal, de most nem modellkedésről posztolt.

Balatoni szépség a Nagy Almában. Fotó: Tóth Rikker Fanni IG

Fanni Amerikában járt és, ha már ott volt jó sok fotót is készített. Olyan helyeken járt a New York Mets baseball csapat stadionja, vagy éppen a Times Square a Nagy Almában. De megfordult a country zene melegágyában, Nashvilleben is. Ehhez az úthoz elengedhetetlen kiegészítő volt a cowboy kalap, ami nem meglepő módon szuperül állt Fanninak.

Cowboy kalapban is elbűvölő

Fotó: MW

Balatoni lesz az új magyar szupermodell?

Azt nem tudjuk, hogy miért járt a Tengerentúlon a gyönyörű egykori királynőjelölt, de csak reméljük, hogy modellszerződés miatt. Mindenesetre, mi szorítunk Fanninak! Nem lehetetlen magyarként betörni a divatiparba, hiszen napjaink egyik legfelkapottabb szupermodellje Barbara Palvin, vagyis Palvin Barbara is magyarként szerzett hírnevet magának. Az elmúlt napokban nem annyira modellkedéssel, hanem sokkal inkább az endometriózissal vívott harca miatt szerepel a sajtóban Dylan Sprouse felesége. A gyönyörű Victoria's Secret modell ugyanis legutóbb a kórházból posztolt és ezzel megnyitotta a diskurzust a rettegett kórról, amivel sokan csak csendben harcolnak, de nem mernek beszélni róla.

Palvin Barbara 13 évesen kezdett modellkedni és olyan márkákat képviselt már mint az Elle, a Dior vagy a Louis Vuitton. Mi csak reménykedni tudunk benne, hogy a következő magyar szupermodell somogyi lesz!