Elolvad az internet ettől a szőrös kis cukiságtól

Zorka, a Petesmalmi Vidrapark legújabb lakója még csak pár hetes, de már most belopta magát a szívekbe – különösen egy friss videóval, amelyen boldogan cumizik egy üvegcséből. A felvétel alapján a vidrababa jó eséllyel indulna a “Legcukibb Magyar Állatbébi” versenyen is – ha lenne ilyen.

Zorka a vidrpark új lakója, ügyesen cumizik

Fotó: MW

Elképesztő cukin cumizik

A kisvidrát nemrég Balatonkenesén találták meg, egyedül, anyja nélkül, kiszolgáltatottan. A Petesmalmi Vidrapark szakemberei azonnal befogadták, és azóta is odaadóan gondoskodnak róla. “Zorka még cumis, nagyokat cumizik, de jó állapotban van” – mondta el a Sonline-nak Balogh Márta, a Vidrapark vezetője.

A most megosztott videón Zorka nyugodtan fekszik gondozója karjában, miközben szaporán kortyol a speciális tápszerből. A képsorok bájosak, de nem kis küzdelmek árán jutott megfelelő mennyiségű tápszerhez a Vidrapark. Mi is írtunk róla, hogy egy különleges tejpótlót kapnak a kicsik, amit alig tudott beszerezni Balogh Márta. Azonban az állatvédők segítői összefogtak és jutott elegendő tápszer a kicsiknek, noha a hal, mint másik fontos vidratáplálék beszerzése még most is kihívás a vidramamának.

A parkban jelenleg öt kölyökvidráról gondoskodnak, akik még mind cumis táplálásra szorulnak. Ez naponta háromszor-négyszeri etetést jelent – fejenként. A most felkerült videón jól látszik, hogy a játékos kis csöppség, Zorka nagyon ügyesen eszik az üvegből, de nem kis feladat megetetni őt, hiszen mindenáron játszani szeretne gondozójával Balogh Mártával.