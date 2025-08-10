Meglepő dolgot árult el magánéletéről a szépséges műsorvezető

Sorban kerültek fel a magyar hírességek fotói a közösségi oldalakra, amelyekben megosztották, hogy a hajógyári szigeten buliznak. Egy magyar celebritásról azonban biztosan tudjuk, hogy idén távol tartja magát a tömegeket vonzó koncertektől. Gyenesei Leila egy sztoriban osztotta meg követőivel, miért döntött így.

Máshogy lazít idén Gyenesei Leila.

Forrás: Instagram

Az egykori kaposvári öttusázó, tv-s műsorvezető Instagramjára töltött fel egy 24 órán keresztül látható bejegyzést, amelyben azt közölte: Sziget helyett otthon. Úgy fogalmazott, idén nem érzi a fesztiválszezont és nem is talált az ízlésének megfelelő fellépőt. Pedig olyan híres zenészek jöttek el Budapestre, mint Nelly Furtado, Shawn Mendes, vagy a Balaton Soundot is korábban megjárt Kid Cudi. Leila inkább otthon borozgat és az elméjét táplálja egy kis olvasnivalóval. Bevallotta, most egy olyan időszakban van, amikor a szép, nyugodt nyári estéket többre becsüli bármilyen bulinál.

A kaposvári származású olimpikon ettől még nem zárkózott be a lakásba, hiszen a közelmúltban fotókat osztott meg családi nyaralásáról, ahova kedvese és kislánya Mimi is elkísérte. A Knósszoszi palotát barangolták be Krétán.