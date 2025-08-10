augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Slow living

2 órája

Meglepő dolgot árult el magánéletéről a szépséges műsorvezető

Címkék#otthon#öttusázó#Gyenesei Leila#Sziget

Elöntötték a social mediát a Sziget Fesztiválon készült fotók. Egy híresség azonban nem a trendi partihelyszínen lazul, Gyenesei Leila követőivel osztotta meg, hogy idén inkább kihagyja a nyüzsgést és a tömeget és a slow living irányába fordul.

Koszorus Rita
Meglepő dolgot árult el magánéletéről a szépséges műsorvezető

Forrás: Gyenesei Leila IG

Sorban kerültek fel a magyar hírességek fotói a közösségi oldalakra, amelyekben megosztották, hogy a hajógyári szigeten buliznak. Egy magyar celebritásról azonban biztosan tudjuk, hogy idén távol tartja magát a tömegeket vonzó koncertektől. Gyenesei Leila egy sztoriban osztotta meg követőivel, miért döntött így. 

gyenesei leila
Máshogy lazít idén Gyenesei Leila.
Forrás:  Instagram

Az egykori kaposvári öttusázó, tv-s műsorvezető Instagramjára töltött fel egy 24 órán keresztül látható bejegyzést, amelyben azt közölte: Sziget helyett otthon. Úgy fogalmazott, idén nem érzi a fesztiválszezont és nem is talált az ízlésének megfelelő fellépőt. Pedig olyan híres zenészek jöttek el Budapestre, mint Nelly Furtado, Shawn Mendes, vagy a Balaton Soundot is korábban megjárt Kid Cudi. Leila inkább otthon borozgat és az elméjét táplálja egy kis olvasnivalóval. Bevallotta, most egy olyan időszakban van, amikor a szép, nyugodt nyári estéket többre becsüli bármilyen bulinál. 

A kaposvári származású olimpikon ettől még nem zárkózott be a lakásba, hiszen a közelmúltban fotókat osztott meg családi nyaralásáról, ahova kedvese és kislánya Mimi is elkísérte. A Knósszoszi palotát barangolták be Krétán. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu