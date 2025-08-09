augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hazatért

2 órája

Szokatlan szerepben debütált a népszerű nagybajomi színésznő

Címkék#színésznő#Ivancsics Ilona#zsűritag#Somogy

Szó szerint hazajött Somogyba mindenki Vágási Jutkája. Ivancsics Ilona színésznő szülővárosába látogatott a hétvégén, ahol tőle szokatlan szerepben mutatkozott be.

Koszorus Rita
Szokatlan szerepben debütált a népszerű nagybajomi színésznő

Forrás: MW SZL

A városnap főzőversenyének zsűritagjaként működött közre Ivancsics Ilona. Mint ismert, a népszerű színésznő - aki a város szülötte - Nagybajom díszpolgára, így a városlakók időről-időre összefuthatnak vele. Ezt történt szombaton is, amikor a főzőcsapatok fogásait kóstolta a zsűri, melynek tagja volt Biró Norbert közgyűlési elnök és Pirka Mátyás polgármester is. 

ivancsics ilona a zsűriben
Ivancsics Ilona zsűritagként is megcsillogtatta tudását. Forrás: Somogy Vármegyei Önkormányzat

A színésznő, aki egy ország kedvencévé vált a Szomszédok című sorozat Vágási Jutkájaként, büszke gyökereire és arra, hogy vidéki lányként nevelkedett. 

Díszpolgár a főzőversenyen. Forrás: Somogy Vármegyei Önkormányzat 

Ivancsics Ilona vidékre vágyik

Nem is hazudtolja meg falusi mivoltát, hiszen a közelmúltban éppen arról írtunk, hogy vidéken venne parasztházat, amihez követői segítségét kérte a facebookon. Több mint félezer komment érkezett az ország minden pontjáról és természetesen nagyon sok Somogyból, valamint a régióból. Kíváncsian várjuk, mikor futunk össze a Jászai-díjas színésznővel valamelyik somogyi faluban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu