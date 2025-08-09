Szokatlan szerepben debütált a népszerű nagybajomi színésznő

A városnap főzőversenyének zsűritagjaként működött közre Ivancsics Ilona. Mint ismert, a népszerű színésznő - aki a város szülötte - Nagybajom díszpolgára, így a városlakók időről-időre összefuthatnak vele. Ezt történt szombaton is, amikor a főzőcsapatok fogásait kóstolta a zsűri, melynek tagja volt Biró Norbert közgyűlési elnök és Pirka Mátyás polgármester is.

Ivancsics Ilona zsűritagként is megcsillogtatta tudását. Forrás: Somogy Vármegyei Önkormányzat

A színésznő, aki egy ország kedvencévé vált a Szomszédok című sorozat Vágási Jutkájaként, büszke gyökereire és arra, hogy vidéki lányként nevelkedett.

Díszpolgár a főzőversenyen. Forrás: Somogy Vármegyei Önkormányzat

Ivancsics Ilona vidékre vágyik

Nem is hazudtolja meg falusi mivoltát, hiszen a közelmúltban éppen arról írtunk, hogy vidéken venne parasztházat, amihez követői segítségét kérte a facebookon. Több mint félezer komment érkezett az ország minden pontjáról és természetesen nagyon sok Somogyból, valamint a régióból. Kíváncsian várjuk, mikor futunk össze a Jászai-díjas színésznővel valamelyik somogyi faluban.