Parasztházat venne a Szomszédok sztárja - Talán pont a tiédet!

Néhány napja tett közzé egy bejegyzést a Facebook oldalán Ivancsics Ilona, színésznő. Arra kéte követőit, hogy javasoljanak neki eladó parsztházat megvételre.

Vissza a gyökerekhez? Ivancsics Ilona falun venne házat. Forrás: Bors

A színésznő jelenleg Szentendrén lakik, de a bejegyzése szerint szeretne egy parasztházat biztonságos környéken és fontos szempont, hogy gyógyfürdő vagy tó környékén legyen az ingatlan. Rengeteg kommentet kapott a Szomszédok Jutkája, volt aki egyenesen Nagybajomot javasolta, ugyanis itt nőtt fel a színésznő, sőt mi több: a városka díszpolgára is. De ajánlották Buzsákot is Ivancsics Ilonának, valamint Csisztapusztát is. Ez a hozzászólás annyira tetszett a színésznőnek, hogy kért is segítséget a kommentelőtől ingatlanost találni. Dél-Somogy csodás tájaira is felhívták követői Ilona figyelmét, így szóba került a gyékenyesi tó, Csurgó, Csokonyavisonta. De természetesen felmerült Kaposvár és még a Dombóvár mellett található Gunarasfürdő is.

Vidéki lány maradt Ivancsics Ilona

Ivancsics Ilona köztudottan falusi lányként nevelkedett, egykor családja nagybajomi portáján sepregette az udvart, etette a tyúkokat. A természetközeli életmód szerete megmaradt azóta is, hiszen sokat mesél arról interjúkban, hogy mennyire feltölti a kertészkedés, ahogy arról is, hogy a természetes körülmények között termelt, háztáji zöldség és gyümölcs nagyon fontos az egészséges életmód szempontjából.