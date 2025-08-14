augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítő szándék

3 órája

Megható: Jákob Zoli teljesítette egy kaposvári lány álmát

Címkék#ferrari#Jákob Zoli#család

Egész hétvégén kéréseket teljesített és piros járművel érkezett. Nem, nem a mikulás jött el Somogyba, hanem a körömpápa Jákob Zoli jótékonykodott a Balatonnál.

Koszorus Rita

Jákob Zoli ismét segített. A körömpápa a hétvégén Siófokon járt és megint bebizonyította, hogy lehet rá számítani.

jákob zoli portré
Jákob Zoli ott segít, ahol csak tud. Fotó: Feol.hu

A jócselekedetről egy videót is közölt az egykori Nagy Ő, amiben kiderül, hogy a fiatal lány a Bárczi Gusztáv Módszertani Központba jár és cukrásznak tanul. Azt is elmesélte Jákob Zolinak, hogy sokat csúfolják őt a kollégiumban betegsége miatt, de szerencsére tanárai megvédik. A kaposvári lány, hogy a családjának úgy segít, hogy visszaváltható üvegeket gyűjt és az abból begyűjtött pénzzel támogatja őket. Zoli természetesen nem érkezett üres kézzel, hiszen a kaposvári lány nagy álma az volt, hogy legyen egy saját laptopja. Jákob Zoli ugyan a videó elején azt mondja, hogy azt nem fogja tudni azonnal teljesíteni, de azért hozott ajándékokat. A felvétel végén azonban kiderül, hogy mégiscsak ott lapult végig a hőn áhított számítógép a kocsiban. – Köszönöm szépen, te vagy a legjobb, mondta a fiatal kaposvári lány jótevőjének. 

Jákob Zoli megoldja

Jákob Zoli nem először segít Somogyban, korábban írtunk róla, hogy egy pusztakovácsi családnak segített a milliárdos alapítványa . Hétvégén egy sporteseményen vett részt az üzletember Siófokon, de ha már itt járt a régióban, elugrott Tolnába, Simontornyára is, ahol egy beteg kisfiú családjának segített. A beteg gyerek testvére írt üzenetet Jákob Zolinak, aki amint elolvasta máris belepattant tűzpiros Ferrarijába és bevásárolt a szegény sorsú családnak. Mozgalmasan telt a hétvége a körömpápa számára, hiszen felhívására sokan jelentkeztek és igyekezett mindenki kívánságát teljesíteni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu