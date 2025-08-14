Megható: Jákob Zoli teljesítette egy kaposvári lány álmát

Jákob Zoli ismét segített. A körömpápa a hétvégén Siófokon járt és megint bebizonyította, hogy lehet rá számítani.

Jákob Zoli ott segít, ahol csak tud. Fotó: Feol.hu

A jócselekedetről egy videót is közölt az egykori Nagy Ő, amiben kiderül, hogy a fiatal lány a Bárczi Gusztáv Módszertani Központba jár és cukrásznak tanul. Azt is elmesélte Jákob Zolinak, hogy sokat csúfolják őt a kollégiumban betegsége miatt, de szerencsére tanárai megvédik. A kaposvári lány, hogy a családjának úgy segít, hogy visszaváltható üvegeket gyűjt és az abból begyűjtött pénzzel támogatja őket. Zoli természetesen nem érkezett üres kézzel, hiszen a kaposvári lány nagy álma az volt, hogy legyen egy saját laptopja. Jákob Zoli ugyan a videó elején azt mondja, hogy azt nem fogja tudni azonnal teljesíteni, de azért hozott ajándékokat. A felvétel végén azonban kiderül, hogy mégiscsak ott lapult végig a hőn áhított számítógép a kocsiban. – Köszönöm szépen, te vagy a legjobb, mondta a fiatal kaposvári lány jótevőjének.

Jákob Zoli megoldja

Jákob Zoli nem először segít Somogyban, korábban írtunk róla, hogy egy pusztakovácsi családnak segített a milliárdos alapítványa . Hétvégén egy sporteseményen vett részt az üzletember Siófokon, de ha már itt járt a régióban, elugrott Tolnába, Simontornyára is, ahol egy beteg kisfiú családjának segített. A beteg gyerek testvére írt üzenetet Jákob Zolinak, aki amint elolvasta máris belepattant tűzpiros Ferrarijába és bevásárolt a szegény sorsú családnak. Mozgalmasan telt a hétvége a körömpápa számára, hiszen felhívására sokan jelentkeztek és igyekezett mindenki kívánságát teljesíteni.