Páli Gábor: hatalmas űrt hagyott maga után Kathi Béla

Péntek reggel érkezett a szörnyű hír, hogy elhunyt Kathi Béla, a magyar testépítő világ egyik kiemelkedő alakja.

Múlt héten még Siófokon pózolt Bohos Kornéllal Kathi Béla a Muscle Beachen.

Forrás: Scitec Magyarország

A sportoló családjával, Salamon Dia fitneszmodell és testépítővel, valamit közös gyermekükkel nyaralt Cipruson, amikor megtörtént a tragédia. Egy biciklibalesetben vesztette életét a Cutler Gym Franchise magyar tulajdonosa. A hálózat kaposvári klubjának vezetője jó barátja volt Kathi Bélának.

– Megdöbbentem a hír hallatán – mondta megkeresésünkre Páli Gábor. Senki nem akarja elhinni, hogy mi történt, tette hozzá.

Kathi Béla többször járt a kaposvári teremben és Páli Gáborral jó barátságot ápoltak.

– Nagy űrt hagyott maga után mind a rajongók szívében, mind a fitneszvilágban, fogalmazott Páli Gábor.

A szörnyű tragédiával kapcsolatban megszólalt az özvegy is, amelyről a haon.hu írt cikkében. A gyászoló feleség azt írta: felfoghatatlan az az űr, amit maga után hagyott férje, és úgy véli, az a legrosszabb, hogy nem is tehet ellene semmit. A párnak házasságuk alatt egy közös gyermeke született.

Kathi Béla, az egyik legmotiválóbb testépítő volt

Fizikumával, versenyeredményeivel és karizmatikus fellépésével hozzájárult a testépítés népszerűsítéséhez. Több hazai és nemzetközi versenyen is szerepelt, és sokak számára példakép lett a sportban elért eredményei miatt. Emellett edzőként is tevékenykedett, nagy hatással volt a következő generációkra. Rendszeres résztvevője volt a Muscle Beacheknek Siófokon, legutóbb múlt szombaton edzhettek vele a rajongók a Balaton-parton. Kathi Béla nemcsak sportteljesítményével, hanem emberségével, szerénységével és hatalmas szívével is nyomot hagyott mindannyiunkban. Hiánya pótolhatatlan, emléke örökké velünk marad. Részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak, tisztelőinek és mindazoknak, akiket megérintett az ő kivételes élete.