Vajon mit keresett az örök szerelem házánál Király Linda?

A távolság kissé megnehezíti a szerelmesek dolgát, de mint tudjuk: a szerelem mindent legyőz. Még azt is, hogy Linda és Simon jelenleg nem tudja, mikor fognak újra találkozni. Erről az énekesnő a Hot! magazinnak beszélt egy interjúban.

Király Linda bombaformájának titka: boldog

Forrás: Bors

– Egyelőre nincs konkrét terv arra, hogy mikor utazom ki hozzá Amerikába, de az sincs még eldöntve, hogy ő mikor jön legközelebb Magyarországra. Most úgy vagyunk vele, hogy napról napra haladunk, és majd idővel kitaláljuk, hogyan oldjuk meg a találkozást úgy, hogy mindkettőnk számára megfelelő legyen, mondta Linda, aki hozzátette: „Simon nagyon jól tudja, hogy jelenleg az életmódváltás és az egészsége van a középpontban. – Ráadásul ő is sokat dolgozik, ezért most mindketten a saját dolgainkra koncentrálunk. Természetesen tartjuk a kapcsolatot, de az időeltolódás miatt még ez sem mindig egyszerű, sokszor nehéz összeegyeztetni, hogy mikor tudunk beszélni. Ugyanakkor ez számunkra sosem volt akadály, hiszen az évek során már hozzászoktunk ehhez a távolsághoz, és tudjuk, hogyan kezeljük.