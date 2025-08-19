57 perce
Vajon mit keresett az örök szerelem házánál Király Linda?
A hétvégén nem várt helyen tűnt fel az énekesnő. Király Linda Fonyódon, az örök szerelem házának is nevezett Kripta Villánál fordult meg.
Azt nem tudjuk, hogy az aranytorkú énekesnő tudta -e, hogy milyen romantikus helyen szürcsölgeti kávéját, amikor Balatonlellére menet beugrott Fonyódra a Kripta Villa tetején lévő kávézóba. Király Linda, a Miss Olympians Beach döntőjén énekelt és úgy tűnik, a környéket is kissé felfedezte.
A szépséges énekesnő úgy tűnik maga is megtalálta az örök szerelmet, hiszen tavaly 23 év után újra találkozott Simonnal, akivel habár egy óceán választja el őket egymással, de azóta is egy párt alkotnak. Tinédzserként ismerkedtek meg és igazából sosem szakadt meg teljesen a kapcsolatuk. Király Linda korábban azt mondja, lehet másoknak furcsa, de sosem voltak egymás előtt titkaik, aktuális párkapcsolataikat is mindig megbeszélték egymással a szakításuk óta eltelt 15 évben. Ez mit sem változott azóta, amióta újra egymásra találtak, ugyanúgy minden nap beszélnek.
Ilyen a zenei csemege: fergeteges koncertet adott Falusi Mariann és Király Viktor
A távolság kissé megnehezíti a szerelmesek dolgát, de mint tudjuk: a szerelem mindent legyőz. Még azt is, hogy Linda és Simon jelenleg nem tudja, mikor fognak újra találkozni. Erről az énekesnő a Hot! magazinnak beszélt egy interjúban.
Király Linda bombaformájának titka: boldog
– Egyelőre nincs konkrét terv arra, hogy mikor utazom ki hozzá Amerikába, de az sincs még eldöntve, hogy ő mikor jön legközelebb Magyarországra. Most úgy vagyunk vele, hogy napról napra haladunk, és majd idővel kitaláljuk, hogyan oldjuk meg a találkozást úgy, hogy mindkettőnk számára megfelelő legyen, mondta Linda, aki hozzátette: „Simon nagyon jól tudja, hogy jelenleg az életmódváltás és az egészsége van a középpontban. – Ráadásul ő is sokat dolgozik, ezért most mindketten a saját dolgainkra koncentrálunk. Természetesen tartjuk a kapcsolatot, de az időeltolódás miatt még ez sem mindig egyszerű, sokszor nehéz összeegyeztetni, hogy mikor tudunk beszélni. Ugyanakkor ez számunkra sosem volt akadály, hiszen az évek során már hozzászoktunk ehhez a távolsághoz, és tudjuk, hogyan kezeljük.