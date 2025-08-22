augusztus 22., péntek

Somogyban veretett a közkedvelt mulatós sztár

Címkék#Kis Grófo#Nótár Mary#Bulibáró#Bódi Guszti

Igazi sztárfellépővel erősített Nagyberény a falunapján. Nem kisebb nevet sikerült megnyerniük a mulatságra, mint a mulatós sztárt Kis Grófot, aki hatalmas bulit csinált, posztolt Nagyberényből és szelfizett is.

Koszorus Rita
Teltházas koncerttel szórakoztatta a nagyberényieket Kis Grófo a hétvégén. A mulatós sztár a falunap fellépője volt, ahol óriási bulit csinált. A helyi beszámolók szerint, fergeteges volt a hangulat és mindenki táncra perdült. 

nagyberényben verette kis grófo
Nagyberényben mindenki Kis Grófoval táncolt. Forrás: Kis Grófo official 

A mulatós sztár posztolt is Nagyberényből, de még Witzmann Mihály országgyűlési képviselővel is szelfizett. 

Kis Grófo visszajár Somogyba

Kis Gróforól legutóbb a Metropol közölt cikket, amiben arról írtak, hogy nagyon sokat fogyott a magyar mulatós király. Igencsak meglepte a rajongókat Kis Grófo, azaz Kozák László egyik megosztott képe, amin a Bulibáró persze nagyon elegáns, de az is szembetűnik, hogy rengeteget fogyott. Kis Grófo egyszer már ledobott 12 kilót, de most újra szigorú diétába kezdett, hogy visszanyerje régi formáját. – Nincs mese, ismét fogyókúrába kezdtem, mert éreztem, hogy feszülnek rajtam az öltönyök, a zakók. Ezért most is kiemelt fontosságú számomra a diéta, az, hogy mit eszem. Voltak azóta is olyan családi események, mint például az apák napja, amin szívem szerint az imádott töltött káposztát faltam volna, de maradtam a csirkehúsnál. Valamit valamiért. Eddig  másfél hónap alatt hat kiló ment le rólam, vagy egy kicsit több, és elképesztően jó érzés, hogy beljebb kell húznom az övem” – mesélte lelkesen a Bulibáró a Metropolnak. 

A mulatós sztár hétvégén ismét Somogyba látogat, hiszen ő is fellép Siófokon a Plázs Mulat a Plázs nevű rendezvényén Nótár Maryvel, Bódi Gusztival és Margóval együtt. 

 

 

