augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenet

1 órája

Döbbenet: a lánya mentette meg a legendás tévés életét a Balatonban

Címkék#Rózsa György#kaposvári kórház#stroke#tv

Kiderült, hogy miért kezelték Rózsa Györgyöt a kaposvári kórházban. Néhány hete unokájával fürdőzött Balatonfenyvesen mindenki "Rózsa Gyurija", amikor stroke-ot kapott. Szerencsére gyorsan jött a segítség és ellátták, de azóta is fél a víztől.

Koszorus Rita

A közismert TV-s Rózsa György, a Story magazinnak mesélt egy interjúban arról, hogy milyen drámai pillanatokat élt meg a balatonfenyvesi strandon. Mint arról mi is beszámoltunk néhány hete, a tv-s legendát a Kaposi Mór Oktató Kórházban látták el. Ez úgy derült ki, hogy mindenki Rózsa Gyurija az instagramon osztott meg egy köszönetnyilvánító posztot Nagy Csaba főorvosnak és kollégáinak. 

Rózsa György Balaton
Egy hajszálon múlt Rózsa György élete, azóta kerüli a Balatont
Fotó: MW 

– Balatonfenyvesen van nyaralónk, ott töltöttünk pár napot. Aznap délelőtt ellátogattunk Zalakomárra, a bivalyrezervátumba, majd délután fürödtünk egyet a Balatonban. Csilla mondta, hogy a kisfiával kimennek a partra, én viszont még a vízben maradtam. Olyan 50-60 centiméteres lehetett a víz, kicsit hullámzott, de jólesett üldögélni benne, viszont amikor fel szerettem volna állni, visszaestem, nem tartott meg a lábam, mesélte a lapnak a Kapcsoltam, a Leg-leg-leg és a Zsákbamacska egykori műsorvezetője. 

Rózsa György viszolyog a víztől 

Újrapróbálkozott a kimászással a vízből, de nem sikerült neki, de addigra már vizet is nyelt. Viszont annyi ereje még maradt, hogy a lányának kiáltson segítségért. Ő azonnal beugrott a vízbe, segítségért kiáltott, így azok is észlelték a bajt, akik közel voltak és kihúzták a vízből Rózsa Gyurit.

kaposváron műtötték meg rózsa gyurit
Szerencsére a kaposvári kórházban gondját viselték
Fotó: MW

Ezután a bajba jutott Rózsa Györgyöt villámgyorsan a kaposvári kórházba szállították, ahol azon CT vizsgálatot végeztek rajta és kiderült, egy enyhe stroke-on van túl. Azonnal megoperálták és stentet tettek a nyaki verőerébe. Két napig volt a  Kaposi Mór Oktató Kórházban, ahonnan maradandó károsodás nélkül távozhatott a 77 éves tv-s műsorvezető. Az interjúban elmesélte: nagyon hálás a beszállításakor a sürgősségi osztályon dolgozó Nagy Csaba főorvosnak és mindenkinek aki részt vett a gyógyításában, valamint lányának, akik azonnal cselekedett, amikor szükség volt rá. 
Rózsa György, vagy ahogy sokan ismerik Rózsa Gyuri idén ünnepli hatvanadik évét a pályán most egy kicsit valószínűleg távol tartja magát a strandolástól. Azt mesélte az interjúban, hogy az eset óta fél a víztől, úgyhogy sem a Balatonra nem megy idén már, de a rendszeres uszodai úszásokat is hanyagolni fogja. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu