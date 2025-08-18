Döbbenet: a lánya mentette meg a legendás tévés életét a Balatonban

A közismert TV-s Rózsa György, a Story magazinnak mesélt egy interjúban arról, hogy milyen drámai pillanatokat élt meg a balatonfenyvesi strandon. Mint arról mi is beszámoltunk néhány hete, a tv-s legendát a Kaposi Mór Oktató Kórházban látták el. Ez úgy derült ki, hogy mindenki Rózsa Gyurija az instagramon osztott meg egy köszönetnyilvánító posztot Nagy Csaba főorvosnak és kollégáinak.

Egy hajszálon múlt Rózsa György élete, azóta kerüli a Balatont

Fotó: MW

– Balatonfenyvesen van nyaralónk, ott töltöttünk pár napot. Aznap délelőtt ellátogattunk Zalakomárra, a bivalyrezervátumba, majd délután fürödtünk egyet a Balatonban. Csilla mondta, hogy a kisfiával kimennek a partra, én viszont még a vízben maradtam. Olyan 50-60 centiméteres lehetett a víz, kicsit hullámzott, de jólesett üldögélni benne, viszont amikor fel szerettem volna állni, visszaestem, nem tartott meg a lábam, mesélte a lapnak a Kapcsoltam, a Leg-leg-leg és a Zsákbamacska egykori műsorvezetője.

Rózsa György viszolyog a víztől

Újrapróbálkozott a kimászással a vízből, de nem sikerült neki, de addigra már vizet is nyelt. Viszont annyi ereje még maradt, hogy a lányának kiáltson segítségért. Ő azonnal beugrott a vízbe, segítségért kiáltott, így azok is észlelték a bajt, akik közel voltak és kihúzták a vízből Rózsa Gyurit.

Szerencsére a kaposvári kórházban gondját viselték

Fotó: MW

Ezután a bajba jutott Rózsa Györgyöt villámgyorsan a kaposvári kórházba szállították, ahol azon CT vizsgálatot végeztek rajta és kiderült, egy enyhe stroke-on van túl. Azonnal megoperálták és stentet tettek a nyaki verőerébe. Két napig volt a Kaposi Mór Oktató Kórházban, ahonnan maradandó károsodás nélkül távozhatott a 77 éves tv-s műsorvezető. Az interjúban elmesélte: nagyon hálás a beszállításakor a sürgősségi osztályon dolgozó Nagy Csaba főorvosnak és mindenkinek aki részt vett a gyógyításában, valamint lányának, akik azonnal cselekedett, amikor szükség volt rá.

Rózsa György, vagy ahogy sokan ismerik Rózsa Gyuri idén ünnepli hatvanadik évét a pályán most egy kicsit valószínűleg távol tartja magát a strandolástól. Azt mesélte az interjúban, hogy az eset óta fél a víztől, úgyhogy sem a Balatonra nem megy idén már, de a rendszeres uszodai úszásokat is hanyagolni fogja.