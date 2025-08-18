18 perce
Döbbenet: a lánya mentette meg a legendás tévés életét a Balatonban
Kiderült, hogy miért kezelték Rózsa Györgyöt a kaposvári kórházban. Néhány hete unokájával fürdőzött Balatonfenyvesen mindenki "Rózsa Gyurija", amikor stroke-ot kapott. Szerencsére gyorsan jött a segítség és ellátták, de azóta is fél a víztől.
A közismert TV-s Rózsa György, a Story magazinnak mesélt egy interjúban arról, hogy milyen drámai pillanatokat élt meg a balatonfenyvesi strandon. Mint arról mi is beszámoltunk néhány hete, a tv-s legendát a Kaposi Mór Oktató Kórházban látták el. Ez úgy derült ki, hogy mindenki Rózsa Gyurija az instagramon osztott meg egy köszönetnyilvánító posztot Nagy Csaba főorvosnak és kollégáinak.
– Balatonfenyvesen van nyaralónk, ott töltöttünk pár napot. Aznap délelőtt ellátogattunk Zalakomárra, a bivalyrezervátumba, majd délután fürödtünk egyet a Balatonban. Csilla mondta, hogy a kisfiával kimennek a partra, én viszont még a vízben maradtam. Olyan 50-60 centiméteres lehetett a víz, kicsit hullámzott, de jólesett üldögélni benne, viszont amikor fel szerettem volna állni, visszaestem, nem tartott meg a lábam, mesélte a lapnak a Kapcsoltam, a Leg-leg-leg és a Zsákbamacska egykori műsorvezetője.
Rózsa György viszolyog a víztől
Újrapróbálkozott a kimászással a vízből, de nem sikerült neki, de addigra már vizet is nyelt. Viszont annyi ereje még maradt, hogy a lányának kiáltson segítségért. Ő azonnal beugrott a vízbe, segítségért kiáltott, így azok is észlelték a bajt, akik közel voltak és kihúzták a vízből Rózsa Gyurit.
Ezután a bajba jutott Rózsa Györgyöt villámgyorsan a kaposvári kórházba szállították, ahol azon CT vizsgálatot végeztek rajta és kiderült, egy enyhe stroke-on van túl. Azonnal megoperálták és stentet tettek a nyaki verőerébe. Két napig volt a Kaposi Mór Oktató Kórházban, ahonnan maradandó károsodás nélkül távozhatott a 77 éves tv-s műsorvezető. Az interjúban elmesélte: nagyon hálás a beszállításakor a sürgősségi osztályon dolgozó Nagy Csaba főorvosnak és mindenkinek aki részt vett a gyógyításában, valamint lányának, akik azonnal cselekedett, amikor szükség volt rá.
Rózsa György, vagy ahogy sokan ismerik Rózsa Gyuri idén ünnepli hatvanadik évét a pályán most egy kicsit valószínűleg távol tartja magát a strandolástól. Azt mesélte az interjúban, hogy az eset óta fél a víztől, úgyhogy sem a Balatonra nem megy idén már, de a rendszeres uszodai úszásokat is hanyagolni fogja.