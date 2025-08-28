augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges részlet derült ki a lagziról

1 órája

Kaposvári ceremóniamester vezette a magyar válogatott focista titkos esküvőjét

Címkék#ceremóniamester#Schäfer András#kaposvári#násznép#középpályás

A magyar válogatott-labdarúgó és kedvese még 2024 decemberében mondta ki a boldogító igent. Most egy bejegyzésből kiderült, hogy Schäfer András esküvőjén kaposvári ceremóniamester volt a nagy nap házigazdája.

Sonline.hu

Bár a nyilvánosság csak utólag értesült róla, Schäfer András és párja még 2024 decemberében, két bajnoki között mondta ki a boldogító igent egymásnak.

Schäfer András dedikálta a róla és Marco Rossiról készült képet
Schäfer András, a magyar labdarúgó-válogatott középpályása egy különleges festménydedikáláson Egerben  Fotó: Huszár Márk

Somogyi ceremóniamester tette emlékezetessé Schäfer András esküvőjét

A magyar válogatott középpályás és kedvese két bajnoki mérkőzés közötti szabadnapon tartották meg esküvőjüket, majd alig két nappal később a focista már ismét pályára lépett klubcsapatában. Az eseményt a pár teljes titokban szervezte meg, így csak most, egy Facebook-bejegyzésből derült ki egy fontos részlet: a kaposvári Bekker Dávid volt a nagy nap ceremóniamestere.

Bekker Dávid évek óta népszerű Somogy vármegyében és az ország más részein ceremóniamesterként. Schäfer András és Luca sem véletlenül bízták rá a feladatot. A násznép tagjai között régi csapattársak is feltűntek, köztük Szalai Ádám, aki jelenleg Marco Rossi szövetségi kapitány segítőjeként dolgozik a magyar labdarúgó-válogatottnál. Schäfer András pedig most is tagja a keretnek, hiszen az olasz szakember a szeptemberi vb-selejtezőkre is behívta a középpályást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu