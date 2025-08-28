Kaposvári ceremóniamester vezette a magyar válogatott focista titkos esküvőjét

Bár a nyilvánosság csak utólag értesült róla, Schäfer András és párja még 2024 decemberében, két bajnoki között mondta ki a boldogító igent egymásnak.

Schäfer András, a magyar labdarúgó-válogatott középpályása egy különleges festménydedikáláson Egerben Fotó: Huszár Márk

Somogyi ceremóniamester tette emlékezetessé Schäfer András esküvőjét

A magyar válogatott középpályás és kedvese két bajnoki mérkőzés közötti szabadnapon tartották meg esküvőjüket, majd alig két nappal később a focista már ismét pályára lépett klubcsapatában. Az eseményt a pár teljes titokban szervezte meg, így csak most, egy Facebook-bejegyzésből derült ki egy fontos részlet: a kaposvári Bekker Dávid volt a nagy nap ceremóniamestere.

Bekker Dávid évek óta népszerű Somogy vármegyében és az ország más részein ceremóniamesterként. Schäfer András és Luca sem véletlenül bízták rá a feladatot. A násznép tagjai között régi csapattársak is feltűntek, köztük Szalai Ádám, aki jelenleg Marco Rossi szövetségi kapitány segítőjeként dolgozik a magyar labdarúgó-válogatottnál. Schäfer András pedig most is tagja a keretnek, hiszen az olasz szakember a szeptemberi vb-selejtezőkre is behívta a középpályást.