Forró hangulatú új dallal pörgeti fel a nyarat Shooma

Vadonatúj nyári dallal rukkolt elő a fonyódi DJ, aki felforgatta a miami éjszakai életet. Shooma önálló dala után, most egy kollaborációval jött ki, amelyben Sasha Wrist gondoskodik a vokálról. A Matadora pörgős, afro house dal, amely méltón követi a sorban a néhány hónapja megjelent Maishat.

Shooma, vagyis Zsiga Soma újabb bomba dallal rukkolt elő. Fotó: Shooma Official FB

Mindkét track Shooma és Eran Hersh közös kiadójának, a Vibora Musicnak gondozásában látott napvilágot, amely igyekszik összegyűjteni a legjobb feltörekvő elektronikus zenei szcénába igyekvő tehetségeket. A fonyódi zenész, azt még korábban árulta el a Sonline.hu kérdésére, hogy ebben az évben legalább négy új számmal örvendezteti meg követőit, amelyek közül a most megjelent Matadora a második.

Meghódítja a világot is Shooma

Shooma, vagyis Zsiga Soma számára meglehetősen mozgalmas ez az év, hiszen részt vett a Miami Music Wekken, új dalokat készített és persze elindult a kiadó is. Arról nem is beszélve, hogy igazi világsztárokkal dolgozhatott együtt, hiszen Eran Hershhel elkészítették a Swedish House Mafia és Alicia Keys közös számának, a Finallynek remixét is, ami hatalmas sikert aratott. Fesztiválokon csendült fel a fonyódi DJ remixe és a rádiók is szívesen játszották a dalt.