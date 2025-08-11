augusztus 12., kedd

Siófokon köszöntötte fel testvérét a Família Kft. egykori sztárja

Az már nem meglepő, hogy nyáron megnő a Balaton-parton felbukkanó sztárok száma. Így az sem annyira, hogy családi eseményeik színhelyéül is választják a magyar tengert. Így tett a Família Kft. egykori sztárja is, aki Siófokon köszöntötte fel testvérét.

Csonka András, vagy ahogy egy ország ismeri Csonka Pici a siófoki strandon egy hozzá nagyon közel álló személyt köszöntött fel. No nem Szép Ádámra kell gondolni a Família Kft-ből, hanem a színész testvérére, aki idén ünnepli 74-ik születésnapját. 

A Siófookon köszöntötte fel nővérét a népszerű színész. Forrás: csonkabrandy IG

Tökéletes helyszín volt Siófok

A jeles alkalomból egy virágboxot is kapott nővére, akivel vidám fotót is posztolt az idén hatvanéves Csonka András a Balaton mellől. – Ő a biztonság, a dinamika, a határozottság a családban. Nincs ideje tervezgetni a békés nyugdíjas napjait, ehelyett még mindig aktív kozmetikus, 74 évesen így most is csak szabadságát tölti a Balatonon. Büszke vagyok Rá, és végtelenül hálás is Neki, és Érte, osztotta meg a megható gondolatokat a színész. 

A széria az egyik legsikeresebb szituációs komédia volt Magyarországon, amelynek főszerepében Esztergályos Cecília, Szombathy Gyula, a Spáh ikrek és Xantus Barbara szerepeltek. 1999-es megszűnése után több hasonló formátum megjelent, de egyik sem ért el akkora sikert, mint a Szép család történetét bemutató Família Kft. 

 

