Siófokon tűnt fel a teniszlegenda, hihetetlen, de újra pályára is lépett

Noszály Sándor, egykori sikeres teniszező is ütőt ragadott a siófoki Spartacus SE meghívásos páros versenyén. A sportoló, akiről sokat hallottunk az elmúlt hónapokban mentális betegsége kapcsán, a fotók tanúsága szerint sokkal jobban van és ismét sportol.

Noszály Sándor (balról a második) Siófokon teniszütővel a kezében sokkal boldogabbnak tűnik. Fotó: Spartacus SE Facebook

Siófokon jól érezte magát

A sportolóról a balatoni klub töltött fel néhány képet a saját Facebook oldalára, amelyen szemmel láthatóan mosolyog és jól érzi magát a számára nagyon is otthonos közegben. Noszály Sándor a magyar tenisz egyik legismertebb alakja, aki a 90-es években és a 2000-es évek elején képviselte hazánkat a nemzetközi élvonalban. Legnagyobb sikerét 1995-ben aratta, amikor megnyerte a szöuli ATP-tornát – ritka magyar férfigyőzelemként a profi tenisztörténelemben. Pályafutása során a világranglista legjobbjaként a 95. helyen állt, és a Davis-kupa-válogatott meghatározó tagjaként számos fontos győzelmet hozott Magyarországnak. Teljesítménye és nemzetközi jelenléte sok hazai játékos számára jelentett inspirációt, és hozzájárult a sportág ismertségének növeléséhez.

Az elmúlt hónapokban meglepő videós bejegyzései, majd az őket követő megdöbbentő vallomása miatt került a figyelem középpontjába. Noszály Sándor nyíltan bevallotta, hogy bipoláris depressziótól szenved. Ezt követően már bevallottan sokkal jobban érezte magát és saját youtube műsort és podcastet indított, amellyel az volt a célja, hogy küzdjön a betegség stigmatizálása és általában a megbélyegzés ellen. A legutóbbi adásban Jakupcsek Gabriella volt a vendége, akivel arról beszélgettek, hogy nem csak betegség, de az ember kora is negatív megítélés tárgya lehet.