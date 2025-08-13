augusztus 13., szerda

2 órája

Siófokon tűnt fel a teniszlegenda, hihetetlen, de újra pályára is lépett

Címkék#Noszály Sándor#teniszcsillag#verseny

Egy valódi magyar legenda volt a Spartacus SE vendége. A balatoni klub meghívásos páros versenyén egy ismert arc is feltűnt a siófoki salakon.

Munkatársunktól
Forrás: Bors/Szabolcs László

Noszály Sándor, egykori sikeres teniszező is ütőt ragadott a siófoki Spartacus SE meghívásos páros versenyén. A sportoló, akiről sokat hallottunk az elmúlt hónapokban mentális betegsége kapcsán, a fotók tanúsága szerint sokkal jobban van és ismét sportol. 

siófokon teniszezett Noszály Sándor
Noszály Sándor (balról a második) Siófokon teniszütővel a kezében sokkal boldogabbnak tűnik. Fotó: Spartacus SE Facebook

Siófokon jól érezte magát

A sportolóról a balatoni klub töltött fel néhány képet a saját Facebook oldalára, amelyen szemmel láthatóan mosolyog és jól érzi magát a számára nagyon is otthonos közegben. Noszály Sándor a magyar tenisz egyik legismertebb alakja, aki a 90-es években és a 2000-es évek elején képviselte hazánkat a nemzetközi élvonalban. Legnagyobb sikerét 1995-ben aratta, amikor megnyerte a szöuli ATP-tornát – ritka magyar férfigyőzelemként a profi tenisztörténelemben. Pályafutása során a világranglista legjobbjaként a 95. helyen állt, és a Davis-kupa-válogatott meghatározó tagjaként számos fontos győzelmet hozott Magyarországnak. Teljesítménye és nemzetközi jelenléte sok hazai játékos számára jelentett inspirációt, és hozzájárult a sportág ismertségének növeléséhez.

Az elmúlt hónapokban meglepő videós bejegyzései, majd az őket követő megdöbbentő vallomása miatt került a figyelem középpontjába. Noszály Sándor nyíltan bevallotta, hogy bipoláris depressziótól szenved. Ezt követően  már bevallottan sokkal jobban érezte magát és saját youtube műsort és podcastet indított, amellyel az volt a célja, hogy küzdjön a betegség stigmatizálása és általában a megbélyegzés ellen. A legutóbbi adásban Jakupcsek Gabriella volt a vendége, akivel arról beszélgettek, hogy nem csak betegség, de az ember kora is negatív megítélés tárgya lehet. 

 

 

