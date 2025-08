Újra visszatalált a neki kijelölt útra a segesdi modell

Amikor Csimszi Bianka tavasszal jelentkezett a Best Model of Hungary versenyre még nem gondolta, hogy egy küzdelmes időszak lezárása lesz a megmérettetés. De sajnos a somogyi szépség terveit áthúzta egy súlyos autóbaleset, pedig szánt szándéka volt részt venni a versenyen, hiszen a fenntartható szemlélet és az időtálló divat számára nem elképzelések, hanem fontos célnak tartja, hogy képviselje ezeket az értékeket.

Hollywoodban is megállná a helyét a vörös ruhakölteményben a somogyi szépség.

Forrás: Best Topmodel of Hungary

Bianka elmesélte: a balesetben a gerince is megsérült, teste tele volt zúzódásokkal, így kénytelen volt visszalépni. Minden jel arra utalt, hogy idén kimarad a versenyből. Az utolsó pillanatban, az éjféli határidő előtti percekben hozta meg a döntést: nem indul. Aztán nem sokkal ezután megcsörrent a telefonja. – A verseny tulajdonosa Kőhalmi Vivien hívott fel, és megkérdezte, felépültem-e már. Azt mondta, szerinte még Isten is úgy akarta, hogy végül ott legyek a versenyen, idézte fel Bianka a fordulatot, ami új lendületet adott neki. Hitt benne, hogy még lehet helye a kifutón, és a sors is úgy hozta, hogy így legyen. A korábbi visszalépés ellenére ismét lehetőséget kapott a részvételre, és élt is vele.

A felkészülés még úgy sem volt könnyű, hogy sokkal gyorsabban gyógyult fel a baleset után a segesdi szépség, mint azt hitte volna. Intenzív edzések, kardió és futás, étrendi odafigyelés, mentális önfejlesztés következett – Bianka mindent beleadott. Mint mondta, ez nem az a klasszikus szépségverseny volt, ahol csak a kifutón mutatott teljesítmény számít.

A Best Model of Hungary ugyanis több szempontból is különleges: a hangsúly nemcsak a megjelenésen, hanem a fenntarthatóságon, a tudatosságon és a személyes értékrenden is van. Öt fordulóból állt a döntő, mindegyikben más és más magyar tervezők öltöztették a lányokat és a színpadon egy másik somogyi is feltűnt: a swing marcali hercege, Gájer Bálint személyében. A versenyzők pedig Komjáti Izabella, Galambos Boglárka Anna (GBA Style), a Luz sportmárka és az Infinity Dress ruháiban léptek kifutóra. Bianka kedvencei egy aranyszínű GBA-kreáció és a vörös Infinity-ruha voltak, amelyekben igazán önmagára talált.