Ha a Soundra nem is, de a Strandra biztosan eljut Pumped Gabo

Zamárdi egyik legnagyobb rajongója minden bizonnyal Pumped Gabo, aki pontosan 10 évvel ezelőtt tűnt fel. A Strand fesztiválnak is otthont adó helyszínen, a Balaton Sound idején kapták először lencsevégre a még ismeretlen 19 éves fiút a vízparti konditeremben. Eleinte mémként terjedt a róla készült videó, de az évek során Gabót sokan megszerették, és rengetegen követik a DJ-t, a jószívű, kedves és eredeti figurát.

Megvalósul végre Gabo álma, Strand fesztiválon épül fel a Gaboland.

Gabo a Sound helyett a Strand fesztiválon

Régi álma volt, hogy a nagyszínpadon zenélhessen, ami idén, a STRAND Fesztiválon megvalósul: augusztus 22-én délutántól az aznapi Valmar, T.Danny, Majka és Beton.Hofi koncertek kezdetéig Gabo és barátai veszik birtokba a nagyszínpadot és minden bizonnyal a teljes küzdőteret is. Pumped Gabo ráadásul saját helyszínnel is jelen lesz a fesztiválon. A vízparton felépülő Gaboland majdnem ugyanott kap helyet, ahol 10 évvel ezelőtt a karrierje elindult. Közel 40 éves amerikai kisbuszával érkezik, amellyel a mindennapokban is járja az országot. A partot saját maga díszíti fel Temuról rendelt dekorelemekkel és fényfüzérrel, ahol Gabo-koktélbár, napágyak, jóga, meditáció és természetesen sok-sok zene várja a fesztiválozókat.

Epikus élményre készülhetünk a zamárdi Strand fesztiválon.

Fotó: László Mudra

A cirkusz világát idézve Vincze Tünde és artistái minden este a K&H X Balaton Nagyszínpadon és a küzdőtéren, a közönség fölött különleges légtornász attrakcióval készülnek. A STRAND Circus Mirage a fő fellépők közötti szünetekben varázsol el sok ezer nézőt: a 30 méter magas darun és hidakon a művészek a hajuknál fogva forognak a levegőben, és adnak elő látványos műsort. Az egyedi show zenei alapját Hundred Sins erre az alkalomra készítette.

A Balaton legnagyobb augusztus 20-ai tűzijátékát – tihanyi panorámával a háttérben – augusztus 20-án láthatja a közönség. Este 10 után indul a látványos parádé, amikor éppen véget ér a Purple Disco Machine, valamint a Geszti Sixty koncertje és mielőtt színpadra lép Paul Kalkbrenner. Ezen az estén a bárzongorista legenda, Fűzy Gábor is színpadra lép.

Idén is Zamárdiban épül fel a Balaton minden bizonnyal legmagasabb tornya. A STRAND Csúszda 26 méter magasságából egy 200 méter hosszú drótkötélpályán, a nagyszínpad közönségének feje felett csúszhatnak végig a bátor jelentkezők.