1 órája
Ha a Soundra nem is, de a Strandra biztosan eljut Pumped Gabo
Egy hét múlva indul a Strand fesztivál Zamárdiban, ahol a K&H X Balaton Nagyszínpadon többek között a Purple Disco Machine, Paul Kalkbrenner, Dzsúdló, Desh, Beton.Hofi, Majka, a Bagossy Brothers Company és a Halott Pénz is színpadra lép. A koncertek mellett a szervezők számos különleges eseménnyel készülnek. A Strand fesztiválon artisták adnak elő lélegzetelállító produkciót és még Pumped Gabo is színpadra lép.
Zamárdi egyik legnagyobb rajongója minden bizonnyal Pumped Gabo, aki pontosan 10 évvel ezelőtt tűnt fel. A Strand fesztiválnak is otthont adó helyszínen, a Balaton Sound idején kapták először lencsevégre a még ismeretlen 19 éves fiút a vízparti konditeremben. Eleinte mémként terjedt a róla készült videó, de az évek során Gabót sokan megszerették, és rengetegen követik a DJ-t, a jószívű, kedves és eredeti figurát.
Gabo a Sound helyett a Strand fesztiválon
Régi álma volt, hogy a nagyszínpadon zenélhessen, ami idén, a STRAND Fesztiválon megvalósul: augusztus 22-én délutántól az aznapi Valmar, T.Danny, Majka és Beton.Hofi koncertek kezdetéig Gabo és barátai veszik birtokba a nagyszínpadot és minden bizonnyal a teljes küzdőteret is. Pumped Gabo ráadásul saját helyszínnel is jelen lesz a fesztiválon. A vízparton felépülő Gaboland majdnem ugyanott kap helyet, ahol 10 évvel ezelőtt a karrierje elindult. Közel 40 éves amerikai kisbuszával érkezik, amellyel a mindennapokban is járja az országot. A partot saját maga díszíti fel Temuról rendelt dekorelemekkel és fényfüzérrel, ahol Gabo-koktélbár, napágyak, jóga, meditáció és természetesen sok-sok zene várja a fesztiválozókat.
A cirkusz világát idézve Vincze Tünde és artistái minden este a K&H X Balaton Nagyszínpadon és a küzdőtéren, a közönség fölött különleges légtornász attrakcióval készülnek. A STRAND Circus Mirage a fő fellépők közötti szünetekben varázsol el sok ezer nézőt: a 30 méter magas darun és hidakon a művészek a hajuknál fogva forognak a levegőben, és adnak elő látványos műsort. Az egyedi show zenei alapját Hundred Sins erre az alkalomra készítette.
A Balaton legnagyobb augusztus 20-ai tűzijátékát – tihanyi panorámával a háttérben – augusztus 20-án láthatja a közönség. Este 10 után indul a látványos parádé, amikor éppen véget ér a Purple Disco Machine, valamint a Geszti Sixty koncertje és mielőtt színpadra lép Paul Kalkbrenner. Ezen az estén a bárzongorista legenda, Fűzy Gábor is színpadra lép.
Idén is Zamárdiban épül fel a Balaton minden bizonnyal legmagasabb tornya. A STRAND Csúszda 26 méter magasságából egy 200 méter hosszú drótkötélpályán, a nagyszínpad közönségének feje felett csúszhatnak végig a bátor jelentkezők.
Augusztus 22-én délelőtt a STRAND bejáratától indulva a fesztivál és a FODISZ inkluzív családi futóversenyt rendez. Az esemény célja, hogy fogyatékossággal élő és ép futók közösen élhessék át a mozgás örömét egy biztonságos, befogadó környezetben. Minden induló ajándék pólót és emlékérmet kap, ráadásul az első 120 fő – fogyatékossággal élő személyek és kísérőik együtt – ingyenes belépőt kapnak a STRAND Fesztivál aznapi programjára.
A fesztivál idén is különleges módon tiszteleg a magyar zene nagyjai előtt. A Telekom STRAND CITY utcái és terei azoknak az elhunyt művészeknek a nevét viselik, akik zenéjükkel, személyiségükkel örökre nyomot hagytak bennünk. Idén is találkozhatsz Fábián Juli, Somló Tamás, Siklósi Örs és Dj Palotai nevét viselő utcákkal, és Hó Mártonnak, Bódi László „Cipőnek”, valamint Cseh Tamásnak is emléket állítunk. Így minden séta és minden koncerthez vezető út egy kicsit róluk is szól – az emlékezésről és a tiszteletről.