Ezt a várost ellepték a világsztárok!

Nem a magyar főváros az egyetlen, ahol megfordulnak a világsztárok egy-egy forgtás miatt. Két éve robbantottuk a hírt, hogy az egyik balatonboglári étteremben Paul Ruddot, a Marvel univerzumból ismert Hangya megszemélyesítőjét szolgálták ki. De nem jött egyedül, magával hozta a Wednesday sorozat főszereplőjét Jenna Ortega színésznőt is, akivel akkor éppen a Death of a Unicorn című mozit forgatták Budapesten. Nem csak Bogláron álltak meg, de a balatonszemesi András büfébe is betértek egy-két halas finomságra.

Jenna Ortega megfordult már a Balatonon is.

Fotó: Samir Hussein

Nem Zendaya az első

De arra is volt példa, hogy Ashton Kutcher és Mila Kunis is a Balatonnál járt. A Szőlőskert Vendéglő tette fel a velük készült fotót, hiszen a közismert celeb házaspárt annyira jófej volt, hogy még szelfiztek is velük.

Ashton Kutcher és Mila Kunis a balatonfenyvesi vendéglőben Kemény Dénessel és a tulajdonosokkal.

De az Oscar-díjas Matt Damon ugyan nem jött le Somogyba, de a lovasíjászat somogyi megteremtőjével együtt tréningezett a Pasaréti Honvéd Lovardában. A hollywoodi színész ekkor A fal című mozira készült, amihez Kassai Lajostól sajátította el a lovasíjászat alapjait.

A Balaton Sound fénykorában még nagyobb volt a világsztárok előfordulási lehetősége a Balatonnál, hiszen lépett itt fel rendszeresen David Guetta, de Armin van Bureen is visszajáró fellépő volt, ahogy a tragikus sorsú Avicii is. Egy alkalommal koncertezett Zamárdiban Snoop Dogg, Dua Lipa 2017-ben szerepelt a line-upban. Az Oscar díjas Jared Letot is láthatták már a somogyiak a balatoni fövenyen, hiszen zenekara a Thirty Seconds to Mars a Strand Fesztivál egyik korábbi fellépője volt.