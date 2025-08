Fantasztikus hangulatban telt a Zone Camp 2025 ezen a somogyi farmon

Röviden így lehetne összefoglalni a Zone Camp 2025 eseményeit, amelyet július második felében rendeztek meg a festői Zselicvölgy Szabadidőfarmon és a közeli Gálosfai Vendégháznál.

A szervezők profi munkát végeztek: az esemény minden percét áthatotta a közvetlen, családias légkör, miközben a programok és az ellátás is a legmagasabb színvonalat képviselte. A résztvevők változatos közösségi eseményeken vehettek részt.

Az elfogyasztott mennyiségek is mutatják, hogy nem csupán a hangulat volt kirobbanó, hanem az étvágy is, hiszen 50 kg liszt fogyott el a lángosok megsütéséhez, 30 kg hasábburgonya, 20 kg karaj és 20 hordó sör is lecsúszott.

A jó hír pedig az, hogy nem kell sokáig várni a folytatásra: már most bejelentették a következő Zone Camp időpontját, ami 2026. július 10–12. között lesz.