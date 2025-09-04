Megmutatta csodálatos balatoni otthonát a népszerű műsorvezető

A szüreti időszak nemcsak a borvidékeken hoz sok mozgást – Marsi Anikó balatoni otthonában is javában zajlik a munka. A TV2 Tények műsorvezetője nemcsak a képernyőn aktív, hanem a természetben is: szerda reggel Csehy András riportert kalauzolta végig a szüretelés közben, ahol férje, Gyarmati Gábor is segédkezett.

Marsi Anikó megmutatta balatoni otthonát. Forrás: MW

Balatoni otthonát mutatta meg a tv sztár

A házaspár életét a közös tevékenységek határozzák meg: reggelente együtt futnak, majd egy kávé után indulnak dolgozni. A konyhai feladatokat is megosztják – hol Anikó, hol Gábor főzi a vacsorát. A kert, a ház és a gyümölcsös mind az ő kezeik munkáját dicséri.

Közeleg a harmadik házassági évfordulójuk, amit szeptember 9-én ünnepelnek. Gábor szerint a nap munkával indul, de szeretnének valami különlegeset is beiktatni. – Valószínűleg Balatonfűzfőn leszünk, és igyekszünk úgy alakítani, hogy legyen benne egy kis ünnep is, mondta a férj. Anikó viszont határozottan fogalmazott. – A férjem dolga, hogy kitalálja, hogyan ünnepeljük. Várom a meglepetést, mondta a népszerű műsorvezető.

A videóból kiderült, hogy Marsi Anikó és Gyarmati Gábor nemcsak a munkában, hanem a mindennapokban is jól működő csapatot alkotnak.